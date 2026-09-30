Reabren caso de presunta violación de una estudiante por siete hombres en la Universidad Cornell de Estados Unidos

La Fiscalía del condado de Tompkins, en Nueva York, reabrió la investigación sobre una denuncia de agresión sexual ocurrida en 2024 en la Universidad de Cornell, después de que una estudiante demandara a siete integrantes de una fraternidad, a la universidad y a otras organizaciones estudiantiles. La mujer asegura que fue agredida sexualmente durante varias horas cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas. El caso volvió a cobrar relevancia después de que la denuncia civil, presentada el pasado 16 de septiembre, expusiera nuevos detalles sobre lo ocurrido la noche del 19 de octubre de 2024. La demandante, identificada como “Jane Doe” para proteger su identidad, tenía entonces 20 años y cursaba tercer año en Cornell. Según la demanda de 101 páginas, Doe había consumido alrededor de diez bebidas alcohólicas durante las tres horas previas a llegar a la sede de la fraternidad Chi Phi, donde se reuniría con un hombre al que consideraba su amigo. La mujer sostiene que, debido a su estado de embriaguez, no estaba en condiciones de consentir una propuesta sexual. Puede leer: Así pueden las pasajeras activar en Colombia Uber Mujeres para viajar con conductoras

La denuncia señala que posteriormente varios integrantes de la fraternidad le suministraron más alcohol, marihuana y ron, y que también la presionaron para consumir ketamina, una sustancia que, según su relato, nunca había probado. A partir de ese momento, la mujer acusa a siete estudiantes —Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar— de haber participado en distintas agresiones sexuales. Conozca: Feminicidio de Luz Mery Tristán: el arma, un supuesto suicidio y otras claves de la condena contra Andrés Ricci De acuerdo con la demanda, los hechos se extendieron durante varias horas. Incluso, alrededor de la 1:42 de la madrugada, uno de los hombres habría enviado un mensaje a un grupo de Snapchat de Chi Phi invitando a otros integrantes a acudir al lugar. La agresión habría terminado cerca de las 5:45 de la mañana del 20 de octubre, cuando Doe, según el documento judicial, perdió el conocimiento.

¿Qué se sabe de la investigación en Cornell?

La estudiante denunció lo ocurrido ante la Policía de Cornell el 8 de noviembre de 2024, acompañada por personas cercanas. Ese mismo día, la universidad suspendió temporalmente a la fraternidad y a los estudiantes señalados mientras adelantaba su propia investigación. En enero de 2025, Cornell inició un procedimiento bajo el Título IX, legislación federal estadounidense que prohíbe la discriminación sexual en instituciones educativas que reciben financiación federal. Según la demanda, el proceso universitario incluyó al menos 12 audiencias en mayo de ese año. Cornell aseguró recientemente que impuso sanciones a algunos de los estudiantes señalados, incluidas expulsiones y suspensiones. Sin embargo, el abogado de Doe ha afirmado que solo dos fueron expulsados y que otros recibieron sanciones diferentes.

Siete estudiantes de la fraternidad Chi Phi fueron señalados en la demanda presentada por Jane Doe. Ninguno de ellos había sido acusado penalmente por el caso según la información disponible. FOTO: @MolinaGusta.

Paralelamente, la Policía de Cornell había remitido el caso a la Fiscalía del condado de Tompkins para determinar si existían elementos suficientes para presentar cargos penales. El fiscal Matthew Van Houten decidió inicialmente no hacerlo.

¿Por qué se reabre el caso?

El caso se remonta a octubre de 2024, cuando una estudiante de 20 años denunció una presunta agresión sexual ocurrida durante varias horas en una fraternidad de Cornell University. FOTO: AFP.

La denuncia también ha provocado cuestionamientos sobre la manera en que la universidad y las autoridades gestionaron el caso. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió una investigación independiente sobre la actuación de Cornell. En Ithaca, donde está ubicada la universidad, el alcalde también reaccionó a las acusaciones y pidió restricciones para determinados eventos estudiantiles.

Mientras tanto, la identidad de los siete estudiantes señalados se ha difundido ampliamente en redes sociales. Ninguno ha sido formalmente imputado por un delito por estos hechos hasta el momento. Doe abandonó sus estudios después de lo ocurrido. Según su demanda, la agresión tuvo consecuencias emocionales y psicológicas, entre ellas ansiedad, depresión, miedo, angustia y dolor físico. La demanda busca establecer responsabilidades civiles por los hechos denunciados, mientras la Fiscalía vuelve a examinar si existen elementos para avanzar por la vía penal.

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