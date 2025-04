No habla inglés: Tribunal anuló el nombramiento de Guillermo Reyes como embajador en Suecia

Guillermo Reyes tendrá que dejar su cargo como embajador de Colombia en Suecia. Una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló su nombramiento en el cargo diplomático porque –el también exministro de Transporte– no cumplía con los requisitos mínimos para ejercer esa representación oficial en el exterior.

El Tribunal recordó que, aunque este es un cargo de libre nombramiento y remoción, el Gobierno debe garantizar que los embajadores cumplan con los requisitos mínimos de formación, experiencia y competencias que establece la Constitución y la ley.

“La sentencia constituye un reconocimiento a los principios de mérito, especialidad e idoneidad, fundamentales para el acceso a los cargos públicos y para la profesionalización del servicio exterior colombiano”, celebró la Asociación Diplomática y Consular de Colombia.

El exministro le había asegurado a EL COLOMBIANO que sí maneja el idioma inglés e incluso aseveró que tiene un muy alto nivel del mismo.

“Yo no coloqué idioma inglés porque me dijeron que no lo colocara, porque fluía más rápido el proceso con la hoja de vida sin poner el idioma inglés. Mi idioma inglés es certificado desde que estuve en Naciones Unidas en representación de Colombia”, dijo Reyes.

Reyes llegó a la embajada de Colombia es Suecia después de su paso como jefe de la cartera de Transporte. En mayo de 2023 el presidente Petro lo designó como diplomático y en octubre de ese año uno de los sindicatos de la Cancillería advirtió que el funcionario no cumplía con los requisitos básicos.

“En un caso tristemente similar, el Gobierno anterior postuló a Ubeimar Delgado para exactamente el mismo cargo en 2018, cuyo nombramiento se frustró precisamente por no cumplir el requisito de idioma extranjero. Bajo la misma lógica, el nombramiento de Reyes no debería proceder”, había advertido la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática (Unidiplo), en aquel entonces.