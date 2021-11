Consejo de Estado tumba suspensión de asistencia militar en protestas

De acuerdo al fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, “no se observa conducta concreta de la cual se pueda inferir la afectación de los derechos fundamentales deprecados por la parte actora y, menos aún, una relación de causalidad directa que justifique a la parte activa en el presente asunto para promover este reclamo constitucional, en atención a que no estableció de manera clara y precisa la situación concreta o la manera en que la aplicación de la figura de la “asistencia militar” podría afectar directamente sus derechos fundamentales invocados frente a la pretensión expuesta, en tanto no puede desconocerse que se trata de un hecho futuro e incierto”.

Los manifestantes tutelaron la asistencia militar, argumentando que “puede ser utilizada por militares para reprimir las protestas de manera arbitraria” ya que “no cuentan con la capacitación necesaria para intervenir en ese tipo de aglomeraciones y sus funciones están orientadas a contrarrestar el conflicto armado interno”.