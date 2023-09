“Hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero que nunca ha declarado en contra mía, lo único que hay son dos declaraciones donde él dice que, primero, me iban a ayudar con un principio de oportunidad, pero no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti”, explicó el exsenador.

Y agrego Benedetti que, “Daniel Hernández y el fiscal Parada, estamos hablando del bandido de Hernández, que fueron allá a decirle que hablara mal en contra mía. Eso ya quedó clarísimo, luego esa persona nunca ha declarado en contra mía”, sostuvo ante los medios afuera de la Corte.