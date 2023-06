Armando Benedetti: 5 capítulos de la vida del hombre que puso contra las cuerdas al Gobierno Petro

De la que aún no se ha librado es la de presunto enriquecimiento ilícito por más de 3.000 millones de pesos entre 2002 y 2018. La justicia investigó de dónde consiguió Benedetti varios inmuebles y cómo hizo millonarios giros al exterior. El hoy exembajador se ha defendido diciendo que es plata de reposición de votos y de préstamos. Pero eso está por verse, entre otras cosas por los explosivos audios publicados en la revista Semana en los que el propio Armando menciona que la jefe de gabinete Laura Sarabia le había ayudado con ese proceso.

El otro apartado oscuro es el de las investigaciones que le han abierto. Al menos tres son las más complicadas, pero a dos de ellas ha logrado hacerles el quite y han sido falladas a su favor. La que lo involucraba con apoyos paramilitares, en la época de Álvaro Uribe; y la que lo relacionaba con el grupo de los “buldóceres” salpicados por el escándalo de Odebrecht en sus épocas con Juan Manuel Santos.

Ese día no hubo definiciones, pero Benedetti -un curtido excongresista de 55 años que comenzó su carrera política en los 90 como concejal de Bogotá, que fue periodista y quien desde el 2002 hizo parte del Congreso de forma continua- quería, y sentía que lo merecía, un cargo que lo mantuviera cerca de Petro. Un ministerio.

Pero eso no pasó y Benedetti explotó. Se sintió traicionado, maltratado y hasta se quejó, de acuerdo con unas conversaciones que tuvo con el Presidente y que este sábado publicó Semana, de que el mandatario tomara partido en favor de Sarabia sin escucharlo a él primero. Y de ahí la guerra de filtraciones, porque, como dice en uno esos chats, es cierto que en Bogotá se movió la tesis de una supuesta queja de Maduro a Petro por sus comportamientos en Caracas; incluso, se volvió a tocar el tema del consumo de cocaína.

En los años que han pasado desde mediados de los 80, cuando se dio su primer matrimonio, hasta la fecha, que el país está pendiente de si regresa o no al país como él mismo dijo que haría para ponerse a disposición de las autoridades que lo requieran, ha sido clave otra persona.

Y otro más que fue cercano al excongresista y que terminó preso en medio del expediente de las chuzadas que salpicó al general (r) Guatibonza es el abogado Diego Rayo. Él finalmente salió libre, pero quienes lo conocen aseguran que sabe a fondo cómo opera Benedetti, lo que no quiere decir que sea algo ilegal.

Una de esas personas en su momento fue Laura Sarabia, de quien no se puede decir que le manejó el dinero, pero sí que le conocía todas sus intimidades. Y antes de ella fue Elsy Pinzón, una mujer que terminó enredada en el expediente por la compra de un apartamento en el norte de Bogotá por el que Benedetti dice que pagó $1.600 millones y que había pertenecido previamente a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El epílogo de la vida pública y política de Armando Benedetti aún no está escrito, pues hay expectativa sobre si regresa o no este martes a Colombia; también, si es verdad que está dispuesto a revelar los nombres de esas personas que dice dieron los $15.000 millones y que no eran precisamente “emprendedores” y en especial si terminará hablando en Estados Unidos de lo que conoció en Caracas sobre Maduro.

Lo cierto es que al final siempre estuvo aislado, el canciller Álvaro Leyva dejó de confiarle los movimientos del Gobierno en Venezuela y lo sacó de las negociaciones de temas clave como la eventual compra de Monómeros. Eso, de hecho, enfureció más a Benedetti.

Ahora, con un futuro político y judicial incierto, y con las elecciones regionales en ciernes, lo que está por verse es si Benedetti seguirá dando de qué hablar, muchos lo señalan de ser la fuente de las filtraciones -pese a que él lo niega-, y si sus próximos pasos los dará en el escenario electoral o jurídico. Lo cierto es que a este exembajador y exsenador, practicante del tenis y el golf, no le gusta quedarse quieto. Y mucho menos callado.