“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago ”, escribió en su cuenta de Twitter.

El escándalo que comenzó con la pérdida de al menos 4.000 dólares de Laura Sarabia, la que era la funcionaria más poderosa de la Casa de Nariño, después del presidente, terminó por develar un tire y afloje por el poder. Benedetti, relegado, según él, en la embajada de Colombia en Caracas, reclamaba un cargo político con mayor participación. Sarabia, quien llegó recomendada hasta el despacho vecino de Petro, se lo negaba.

“Laura, no me amenaces con que el recurso va pa’ la Corte o no va pa’ la Corte, eso lo decido yo, porque yo estoy a punto de resolver mi problema y esa no es la respuesta. Yo no estoy pidiendo puestos ni un culo, si me quieren echar, me echan. Lo que tú no quieres entender (...), me importa un culo tu puesto, tu puesto se lo debes, según tú, a los dioses (...). Yo reclamo un espacio político”, se escucha decir a Benedetti en una grabación.