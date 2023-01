Lo único que pide Dora Muñoz es que se haga justicia con su caso y que “Colombia no se acostumbre a la muerte”. Que el país no lo haga, porque ella no se acostumbra a dormir sin su esposo Miller Correa, un reconocido líder del resguardo Tacueyó y consejero de la Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca, ACIN, que fue asesinado el pasado 14 de marzo tras ser amenazado de muerte en múltiples panfletos de las Águilas Negras.

Como Correa, otros 198 defensores de Derechos Humanos fueron ultimados por actores armados entre enero y noviembre de 2022, convirtiéndolo en el año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

El lunes en que fue asesinado, Miller le prometió a su esposa una llegada a casa que nunca ocurrió por culpa de sus homicidas: varios hombres armados que lo sacaron de su carro y le dispararon tres tiros en una vía que conducía a Toribio, en Cauca.

Mientras Dora lo esperaba en su casa, Miller era llevado a una sede de Medicina Legal. Era un hombre conocido, pues también fue secretario de gobierno y concejal de Toribío, por lo que su pueblo no tardó en reconocerlo y llorar su muerte.