“él no tiene favoritos”: oacp

EL COLOMBIANO consultó sobre este tema a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). El comisionado Danilo Rueda está en México para participar en la próxima ronda de negociaciones con la guerrilla del ELN, por lo que no pudo contestar directamente.

Sin embargo, desde su Oficina precisaron: “Podemos asegurar que él no tiene favoritos de ningún tipo. La agenda de estos días ha sido increíblemente intensa y si no fue (al evento) ni envió un saludo, sería porque algo pasó con la comunicación entre ellos y la Oficina. Por lo general enviamos un videomensaje cuando él no puede ir personalmente a un acto como ese”.