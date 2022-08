Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, dio un largo discurso en su posesión como primer mandatario, uno que pudo dar, como él mismo dijo, “contra todo pronóstico”, después de tres intentos fallidos y más de 20 años en política. Sus palabras tuvieron a las mujeres como protagonistas, también a las minorías, a “los nadie”, a las personas a las que ha prometido darles un espacio y una oportunidad de salir adelante durante los próximos años.

Además, aprovechó para saludar a sus invitados de honor, quienes fueron, aparte de los presidentes de distintos países del mundo y el Rey de España, una barrendera paisa, un pescador de Honda y un cafetero de Caldas.

“Aquí está como en el recorrido de mi existencia, el pueblo. Las manos humildes del obrero, aquí están las campesinas y las que barren las calles. Aquí están los corazones del trabajo, las ilusiones de quien sufre, aquí están las mujeres trabajadoras que me han abrazado cuando decaigo, cuando me siento débil, el amor al pueblo, a la gente que sufre excluida, es el que me tiene aquí para unir y construir una nación”, dijo entre los primeros minutos de su intervención.