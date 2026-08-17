Así lideran la primera y segunda dama las ayudas tras el terremoto

El terremoto que sacudió a Colombia el lunes le dio a Ana Lucía Pineda su primer gran protagonismo público como primera dama. Desde entonces, la esposa del presidente Abelardo de la Espriella se ha convertido en la cara visible de la ayuda humanitaria para las zonas afectadas, mientras empieza a definirse cuál será su papel durante los próximos cuatro años.
En su segunda visita a Chocó tras la tragedia, De la Espriella llegó a Quibdó acompañado de ella. Fue allí donde la primera dama anunció que, a partir del sábado, empezarían a llegar los primeros camiones con ayudas humanitarias para la región: en total serán 12, cargados de alimentación, kits de aseo y kits nocturnos, según explicó.
Durante la visita, Pineda también hizo un llamado a los colombianos para que sigan donando, “para que las ayudas lleguen lo más pronto posible” a las poblaciones más golpeadas por el sismo. “Estamos haciendo todo el trabajo logístico”, aseguró.
Después, desde El Cairo (Valle del Cauca), la primera dama contó que iba a seguir recorriendo los municipios afectados con el mismo objetivo: recolectar ayudas y entregarlas directamente a las familias damnificadas.