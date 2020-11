El capitán Manuel Cubillos Rodríguez, quien disparó el arma (escopeta calibre 12 con munición de impacto tipo bean bag) que acabó con la vida del joven Dilan Mauricio Cruz Medina hace un año, sigue en servicio en la Policía, en un cargo administrativo, mientras se resuelve su situación jurídica.

“El Estado no le ha cumplido a la familia, todos llamaron y ofrecieron su apoyo, pero de ahí no pasa, la justicia no ha operado y la impunidad sigue rampante en este caso, pese a ser uno de los más mediáticos...