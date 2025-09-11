En video | Así fue la asonada que terminó con un garrotazo en la cabeza a un militar en Nariño

Un soldado profesional resultó herido en la cabeza durante una asonada contra el Ejército en la ciudad nariñense de Ipiales, cuando los uniformados acompañaban un operativo contra el contrabando. El incidente ocurrió en la tarde del miércoles, pero se viralizó por las redes sociales el jueves, cuando se conocieron los videos sobre el procedimiento. Según fuentes del Ejército, en el operativo participaron tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N°3, acompañando una diligencia de allanamiento de la Dian, la Policía y la Fiscalía, a unas viviendas del corregimiento Yaramal, en las que al parecer había mercancía de contrabando.

Los propietarios de dicha mercancía reaccionaron de manera violenta, y acompañados de los vecinos protagonizaron una asonada contra los uniformados. En uno de los videos se observa a un pelotón de soldados rodeados por la muchedumbre, y se oyen gritos de lado y lado.

De acuerdo con la institución castrense, uno de los protestantes golpeó a un uniformado en la cabeza con un garrote, lo que obligó a suturarle varios puntos en la herida. Del lado de la comunidad no se han reportado personas lesionadas. El comunicado oficial del Ejército resaltó que fueron incautadas 411 cajas con mercancía de contrabando, principalmente cigarrillos, valoradas en $1.000 millones de pesos.