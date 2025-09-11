x

Sam Altman, CEO de OpenAI, habló sobre los suicidios de usuarios de ChatGPT y reveló que la compañía estudia métodos de prevención

El director ejecutivo de OpenAI habló sobre los casos de suicidio de algunos de sus usuarios de ChatGPT, hechos por los que la compañía tecnológica enfrenta varias demandas.

  • Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, el cerebro detrás de ChatGPT. FOTO GETTY
Veronica Hernandez Téllez
Alcance

hace 10 horas
bookmark

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, reconoció que la empresa evalúa modificar sus políticas para que ChatGPT pueda alertar a las autoridades en caso de que sus usuarios expresen intenciones suicidas.

La declaración se produjo durante una extensa entrevista con el locutor estadounidense Tucker Carlson, en la que además habló de la muerte de un exempleado de la compañía y de su relación con Elon Musk.

Altman, de 40 años, aseguró que “es muy razonable que, en casos de jóvenes que hablan de suicidio, y en serio, si no podemos contactar con los padres, llamemos a las autoridades”, dijo.

Al mismo tiempo, subrayó que implicaría alterar una de las bases de la compañía que radica en la confidencialidad del usuario. “Eso sería un cambio, porque la privacidad es fundamental”, agregó.

Las declaraciones surgen tras la conmoción que dejó el suicidio en abril de Adam Raine, un adolescente de 16 años en California que, según su familia, había interactuado con ChatGPT en los días previos a su muerte.

El hecho abrió un debate público sobre el papel que pueden tener las plataformas de inteligencia artificial en la prevención de crisis de salud mental.

Frente a este tipo de casos, el director ejecutivo indicó que “cada semana se suicidan 15.000 personas. Aproximadamente el 10% del mundo habla con ChatGPT. Eso equivale a unas 1.500 personas a la semana que hablan con ChatGPT, suponiendo que esto sea correcto, y aun así se suicidan al final. Probablemente lo comentaron. Probablemente no les salvamos la vida. Quizás podríamos haber dicho algo mejor. Quizás podríamos haber sido más proactivos. Quizás podríamos haber brindado un mejor asesoramiento”.

Durante la entrevista, Carlson también preguntó a Altman por la muerte de Suchir Balaji, un exempleado de OpenAI que, según un artículo del New York Times, había denunciado a la compañía por supuestas infracciones a la ley de derechos de autor.

Altman respondió que la noticia lo impactó profundamente: “Fue una gran tragedia... se suicidó. Era un hombre que trabajó en OpenAI durante mucho tiempo. Me conmovió mucho”.

Carlson, sin embargo, lo cuestionó asegurando que no se trató de un suicidio. “Definitivamente fue asesinado. Había señales de forcejeo, los cables de las cámaras estaban cortados, acababa de pedir comida para llevar, regresaba de unas vacaciones con amigos y no había ningún indicio de comportamiento suicida. Lo encontraron con sangre en varias habitaciones”, dijo el periodista. Altman respondió: “Me siento extraño y triste debatiendo esto; es como si me estuvieras acusando”.

El director de OpenAI también habló sobre su relación con Elon Musk, con quien cofundó la empresa en 2015.

Aunque reconoció que lo consideraba un héroe en el pasado, admitió que ahora sus sentimientos son distintos. “Durante mucho tiempo lo admiré como un héroe increíble, una gran joya para la humanidad. Ahora tengo sentimientos diferentes”, afirmó.

“Hay cosas en él que son increíbles, y estoy agradecido por muchas de las cosas que ha hecho. Hay muchas cosas en él que creo que son rasgos que no admiro.

