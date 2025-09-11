Solo el 36% de los colombianos accede a préstamos: Nubank pide reglas claras y crédito inclusivo

Durante su intervención en el Latam Fintech Market 2025 en Barranquilla, Roberto de Oliveira Campos Neto, vicepresidente y director global de Políticas Públicas de Nu, lanzó un mensaje claro: Colombia debe dar un salto regulatorio si quiere que la digitalización financiera no se quede solo en los pagos inmediatos.
El ejecutivo comparó los avances de Brasil con los retos de Colombia. “La bancarización en Colombia es bastante buena cuando miramos países de América Latina. Pero la penetración de crédito es muy mala. En Brasil está en 80%, acá apenas en 36%”.
