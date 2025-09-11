Solo el 36% de los colombianos accede a préstamos: Nubank pide reglas claras y crédito inclusivo

Durante su intervención en el Latam Fintech Market 2025 en Barranquilla, Roberto de Oliveira Campos Neto, vicepresidente y director global de Políticas Públicas de Nu, lanzó un mensaje claro: Colombia debe dar un salto regulatorio si quiere que la digitalización financiera no se quede solo en los pagos inmediatos. El ejecutivo comparó los avances de Brasil con los retos de Colombia. “La bancarización en Colombia es bastante buena cuando miramos países de América Latina. Pero la penetración de crédito es muy mala. En Brasil está en 80%, acá apenas en 36%”. Lea más: 37% de los colombianos le deben al ‘gota a gota’ y 79% usan efectivo: piden un “tsunami regulatorio” para cambiar el sistema financiero

Brasil y Colombia: dos caminos distintos en la inclusión financiera

Por otro lado, Campos Neto insistió en que la clave del sistema de pagos digitales es la confianza, que en Colombia se conoce como Bre-B. “La conexión tiene que tener padronizaciones de seguridad, porque estamos hablando de entrar en banco de datos en instituciones financieras distintas”. También hizo énfasis en que la calidad de los datos no puede deteriorarse en el proceso de apertura. “Si la calidad de datos es buena para los incumbentes (grandes bancos), pero no para los pequeños, no vamos a conseguir hacer el análisis necesario para generar portabilidad”.

Roberto de Oliveira Campos Neto, vicepresidente y director global de Políticas Públicas de Nu.

Por eso, defendió que la implementación de Bre-B debe ser gradual, empezando con la división de datos antes de abrir el portafolio completo de productos. Entérese: El paisa David Vélez vende el 3,5% de su participación en Nubank tras reportar utilidades récord

Lecciones de Brasil: Pix y la formalización del efectivo

Brasil se convirtió en un referente regional con Pix, el sistema de pagos inmediatos que hoy tiene cerca del 100% de penetración entre los bancarizados. Según Campos Neto, la digitalización transformó los hábitos de pago. “El uso de efectivo en Brasil bajó del 86% al 44% y la inclusión financiera pasó del 60% al 95-96%”. Además, destacó que 71,5 millones de cuentas fueron abiertas gracias al Pix, generando un círculo virtuoso entre formalización, crédito e inclusión financiera. Conozca más: Nubank fue reconocida como la empresa de finanzas más innovadora del mundo, ¿por qué? En Colombia, el principal obstáculo no es el acceso a cuentas bancarias sino al crédito. Campos Neto fue directo al decir: “No podemos tener un sitio donde la bancarización se hizo bien, pero no tenemos acceso a crédito. No hace ningún sentido”. Criticó la tasa de usura, que en su opinión beneficia a los bancos tradicionales y excluye a los nuevos jugadores. “La tasa de usura da una ventaja comparativa al incumbente, que ya tiene datos. Eso genera exclusión”.

Roberto de Oliveira Campos Neto, vicepresidente y director global de Políticas Públicas de Nu.

Inteligencia artificial y crimen financiero: un nuevo desafío