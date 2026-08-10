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Ataque armado en Norte de Santander dejó un muerto y tres heridos: ¿qué se sabe?

El ataque ocurrió en el sector El Banano, donde hace menos de una semana fue atacada la caravana del comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal.

  • Hombres armados dispararon contra un establecimiento comercial ubicado en la vía hacia Cornejo y San Cayetano. Las autoridades investigan lo ocurrido. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO
    Hombres armados dispararon contra un establecimiento comercial ubicado en la vía hacia Cornejo y San Cayetano. Las autoridades investigan lo ocurrido. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 2 horas
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Al caer la noche del domingo 9 de agosto, los habitantes de Zulia, en Norte de Santander, tuvieron que llamar a las autoridades por el inicio de un ataque armado. Sin embargo, la ofensiva siguió su curso y dejó una persona muerta y tres heridas. ¿Qué se sabe?

Según relatos de testigos, hombres armados llegaron en motocicletas a un establecimiento comercial conocido como Licorera La Milagrosa, ubicada en la vía que lleva a Cornejo, San Cayetano. Allí, abrieron fuego indiscriminadamente. Cristian Álvarez, de 24 años, fue el más afectado, por lo que murió allí mismo en cuestión de minutos.

De las tres personas heridas no se conoce información concreta, solo que fueron trasladadas a un centro de salud para ser atendidas.

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La Milagrosa queda en un sector conocido como El Banano, el mismo lugar donde hace menos de una semana dos uniformados de la Policía resultaron heridos luego de que una patrulla de tránsito fuera blanco de un ataque con armas de largo alcance y explosivos mientras se desplazaba por la carretera que conecta a los municipios de El Zulia y Sardinata.

Los agentes eran parte del grupo de avanzada encargado de la seguridad del comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, quien hacía parte de la caravana que transitaba por ese corredor.

Los dos policías lesionados fueron trasladados para recibir atención médica. Con ese ataque, sin embargo, ya sumaban en total cuatro dirigidos contra integrantes de la Fuerza Pública en Norte de Santander en solo cinco días.

Amplíe información: Video | Así reaccionaron los Comandos Jungla al atentado contra el comandante de la Policía en Norte de Santander: hubo dos heridos

En El Banano, según informes de las autoridades, operan estructuras ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc, organizaciones que disputan el control de distintas zonas del departamento.

Las autoridades advierten que las estructuras ilegales estarían recurriendo a tres modalidades para generar inestabilidad en la región: ataques con drones provistos de explosivos, acciones de francotiradores y emboscadas a patrullas de la Policía durante labores de vigilancia y control.

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Preguntas y respuestas claves.

¿Qué pasó en El Zulia, Norte de Santander?
Un ataque armado registrado en la noche del domingo 9 de agosto dejó un muerto y tres personas heridas en un establecimiento comercial ubicado en la vía hacia Cornejo, San Cayetano.
¿Quién fue la víctima del ataque en El Zulia?
La víctima mortal fue Cristian Álvarez, de 24 años, quien recibió los impactos de bala y murió en el lugar de los hechos pocos minutos después de la agresión.
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