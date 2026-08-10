Ataque armado en Norte de Santander dejó un muerto y tres heridos: ¿qué se sabe?

Al caer la noche del domingo 9 de agosto, los habitantes de Zulia, en Norte de Santander, tuvieron que llamar a las autoridades por el inicio de un ataque armado. Sin embargo, la ofensiva siguió su curso y dejó una persona muerta y tres heridas. ¿Qué se sabe?

Según relatos de testigos, hombres armados llegaron en motocicletas a un establecimiento comercial conocido como Licorera La Milagrosa, ubicada en la vía que lleva a Cornejo, San Cayetano. Allí, abrieron fuego indiscriminadamente. Cristian Álvarez, de 24 años, fue el más afectado, por lo que murió allí mismo en cuestión de minutos.

De las tres personas heridas no se conoce información concreta, solo que fueron trasladadas a un centro de salud para ser atendidas.

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La Milagrosa queda en un sector conocido como El Banano, el mismo lugar donde hace menos de una semana dos uniformados de la Policía resultaron heridos luego de que una patrulla de tránsito fuera blanco de un ataque con armas de largo alcance y explosivos mientras se desplazaba por la carretera que conecta a los municipios de El Zulia y Sardinata.

Los agentes eran parte del grupo de avanzada encargado de la seguridad del comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, quien hacía parte de la caravana que transitaba por ese corredor.

Los dos policías lesionados fueron trasladados para recibir atención médica. Con ese ataque, sin embargo, ya sumaban en total cuatro dirigidos contra integrantes de la Fuerza Pública en Norte de Santander en solo cinco días.

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En El Banano, según informes de las autoridades, operan estructuras ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc, organizaciones que disputan el control de distintas zonas del departamento.

Las autoridades advierten que las estructuras ilegales estarían recurriendo a tres modalidades para generar inestabilidad en la región: ataques con drones provistos de explosivos, acciones de francotiradores y emboscadas a patrullas de la Policía durante labores de vigilancia y control.