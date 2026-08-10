¿Quién era alias Ruso, cabecilla de las disidencias abatido por el Ejército?

En una operación del Ejército ejecutada en los primeros días del presidente Abelardo de la Espriella, fue abatido Hernando Forero Mosquera, cabecilla de la estructura 28 de las disidencias de las Farc y quien llevaba más de 21 años en la insurgencia. Conocido con el alias de Ruso o Alemán, según información del Ejército Nacional, este sujeto era el responsable directo del corredor logístico que conecta los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare y Meta y coordinaba el abastecimiento y la movilidad de recursos.

“Ruso” llevaba más de 21 años en la insurgencia y su labor en el grupo guerrillero era coordinar ataques con artefactos explosivos improvisados (AEI) y drones armados contra unidades militares, instalaciones policiales y sedes gremiales. También lideraba el sabotaje a la infraestructura y el transporte con la incineración de maquinaria amarilla usada en proyectos viales y buses intermunicipales.

La misión que le iban a encargar a alias El Ruso

Con su neutralización, se frustró uno de los planes de las disidencias comandadas por Iván Mordisco para seguir expandiéndose y ganar terreno en la disputa territorial con alias Calarcá, pues “Alemán” estaba proyectado para asumir como cabecilla principal de la Estructura 39 en Meta y Guaviare. Lea también | Otro golpe a grupos ilegales: confirman muerte de alias Ruso, cabecilla de disidencias de Iván Mordisco en el Meta Esta estructura que iba a liderar Forero Mósquera tiene la labor de controlar ríos y trochas con el objetivo de asegurar la movilidad de cargamentos de cocaína hacia las fronteras orientales del país. Esta estructura hace parte, según las Fuerzas Militares, del motor financiero del Bloque Amazonas, el cual no solo es lucrado con rentas del narcotráfico, sino también de la minería ilegal.

Con la abatida de este cabecilla encargado de amenazas, homicidios de líderes y asesinatos selectivos, se limita la capacidad de articulación y movilidad de las disidencias en una zona que es estratégica para los intereses criminales de alias Iván Mordisco. Su caída hace parte de al menos siete operaciones militares que se ejecutaron en las primeras 48 horas del gobierno de Abelardo de la Espriella y que significaron golpes para las disidencias de Iván Mordisco en la Orinoquía, el Clan del Golfo en Antioquia y la Segunda Marquetalia en el sur del país. Siga leyendo: Presidente De la Espriella confirma captura de ‘Boni’, segundo cabecilla de la Segunda Marquetalia Preguntas y respuestas