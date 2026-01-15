x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Cauca y Chocó bajo fuego: ataques con drones dejan 10 militares heridos

En el Chocó, diez militares resultaron heridos, entre ellos un suboficial, tras un ataque con drones del ELN. En el Cauca, una estación de Policía fue blanco de hostigamientos y explosivos lanzados desde el aire.

  • Los responsables de los recientes ataques serían el ELN y otro grupo armado sin identificar. Foto: Colprensa
    Los responsables de los recientes ataques serían el ELN y otro grupo armado sin identificar. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Una nueva escalada de violencia golpeó de manera simultánea a los departamentos de Chocó y Cauca, donde en menos de 24 horas se registraron ataques con drones contra tropas del Ejército y hostigamientos armados contra una estación de Policía, hechos que pusieron en máxima alerta a las autoridades.

El episodio más grave se produjo en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar (Chocó), donde un suboficial y nueve soldados resultaron heridos luego de ser atacados con artefactos explosivos lanzados desde drones, mientras desarrollaban operaciones militares en la zona. De acuerdo con información del Ejército Nacional, la acción fue atribuida al frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Lea aquí: Alias Gabriela negoció con la Fiscalía: ¿cuántos años de cárcel recibirá y qué le dijo a la esposa de Miguel Uribe?

Tras el ataque, las Fuerzas Militares activaron un operativo de evacuación de emergencia. El comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuso dos aeronaves para la extracción del personal afectado, mientras enfermeros de combate brindaban atención médica en el lugar para estabilizar a los heridos antes de su traslado a centros asistenciales.

Según el parte oficial, los militares sufrieron lesiones leves y fueron atendidos de manera oportuna. El Ejército rechazó el ataque y lo calificó como una acción que viola el Derecho Internacional Humanitario, al considerar que el uso de drones con explosivos representa un alto riesgo no solo para las tropas sino también para las comunidades que habitan en estas zonas.

Las autoridades sostienen que este ataque estaría relacionado con una retaliación del ELN tras el desarrollo de la Operación Denver, en la que fue abatido Hernán Chica Palacios, alias ‘Santiago’, señalado como uno de los principales cabecillas de ese grupo armado.

Horas después, la violencia se trasladó al suroccidente del país. En la noche del miércoles, hacia las 6:50 p. m., la estación de Policía del municipio de Suárez (Cauca) fue blanco de un hostigamiento armado que comenzó con disparos contra la infraestructura policial y se intensificó con el impacto de un dron sobre las instalaciones.

La Policía y el Ejército reaccionaron de manera conjunta para repeler el ataque, activando los protocolos de seguridad y control del área. Tras una primera verificación, las autoridades informaron que no se registraron uniformados ni civiles heridos, aunque sí se produjeron daños en la estructura de la estación.

Le puede interesar: Caso ‘Matador’: ya van 11 del equipo de Petro con denuncias de maltrato o violencia contra mujeres

Hasta el momento, no se ha identificado al grupo responsable de la acción en Suárez, y las investigaciones continúan para determinar si existe conexión con otras estructuras armadas que operan en el norte del Cauca y zonas aledañas.

Los dos hechos, ocurridos casi de manera simultánea en Chocó y Cauca, reflejan un patrón de uso creciente de drones como herramienta de ataque contra la Fuerza Pública, una modalidad que ha incrementado la complejidad de las operaciones militares y de seguridad en regiones donde persiste la presencia de grupos armados ilegales.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuántos militares resultaron heridos en el ataque en Chocó?
Diez militares (un suboficial y nueve soldados) resultaron heridos tras el ataque del ELN con drones en la vereda Alto del Oso. Según el Ejército, las lesiones son leves y el personal ya fue evacuado.
¿Quién es el responsable de los ataques con drones en el Cauca?
Aunque en Chocó se atribuye al ELN, las autoridades aún investigan qué estructura armada atacó la estación de Policía en Suárez, Cauca, donde no se reportaron víctimas pero sí daños estructurales.
¿Por qué el ELN está usando drones contra el Ejército?
Las autoridades consideran estos ataques como represalias por la Operación Denver, donde fue abatido alias ‘Santiago’, cabecilla del ELN. El uso de drones busca mitigar el riesgo de los guerrilleros al atacar a distancia.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida