Caso ‘Matador’: ya van 11 del equipo de Petro con denuncias de maltrato o violencia contra mujeres

No es una exageración decir que para el presidente Gustavo Petro no hay problema con que lo rodeen presuntos acosadores y abusadores de mujeres; pareciera una credencial “válida” y todo lo contrario a lo que decía en campaña. De hecho, le recuerdan una célebre fotografía suya con el representativo pañuelo verde en el cuello –símbolo de feminismo, igualdad y libertad–, durante un debate con colectivos a favor de los derechos de la mujer. Sin embargo, en el ocaso de su mandato, otra es la realidad y el mentado cambio parece haberse quedado en otra promesa incumplida. “Para que Colombia sea una Potencia Mundial de la Vida, el cambio será con las mujeres; junto a ellas emprenderemos las transformaciones para saldar la deuda en términos de representación política, igualdad y autonomía económica frente al hombre, el derecho a una vida libre de violencias, a decidir sobre sus cuerpos y a realizar un proyecto de vida próspero y autónomo”, rezaba el manifiesto del hoy jefe de Estado. No obstante, lo cierto es que los hechos, las decisiones y los espaldarazos del presidente a varios de sus funcionarios señalados por casos de presunto acoso, abuso y violencia de género ponen en entredicho lo que Petro le prometió a las mujeres. La polémica alrededor del caricaturista y contratista estatal Julio César González, conocido como ‘Matador’ –quien hizo una burla directa sobre la apariencia física de la senadora Paloma Valencia–puso de nuevo los reflectores en el Gobierno y los sonados casos de funcionarios señalados de presunta violencia contra la mujer. No es un caso aislado. A lo largo de más de tres años, el país ha sido testigo de varias denuncias contra miembros del primer anillo del presidente quien, en la mayoría de los hechos, ha guardado un inquietante silencio. Sin embargo, en otros casos sus pronunciamientos levantaron ampolla. Semanas atrás, el jefe de Estado se refirió con desdén a la denuncia contra el empresario del entretenimiento Ricardo Leyva, otro contratista del Gobierno, quien fue señalado por presunta violencia física y psicológica por parte de su exesposa. “Yo no me meto en esas peleas. De ahí solo se sale aruñado por todas partes”, se limitó a decir Petro. “El cambio que proponemos es con las mujeres que, aunque protagonistas de la vida, del cuidado y la economía, han sido excluidas”, decía Petro en 2022. Aunque el diagnóstico en ese entonces quedó bien formulado –a la luz de la campaña–, las soluciones se siguen quedando cortas y los hechos de violencia contra la mujer persisten. A continuación un recuento de más de una decena de casos que evidencian con creces que el “cambio” que Petro les prometió a las mujeres –al igual que a otros sectores–, se quedó en el papel y que, en su lugar, pareció privilegiar –e incluso premiar–, a sus funcionarios. ¿Se impone el amiguismo por encima de los hechos?

Diego Cancino: exviceministro

El exviceministro del Interior, Diego Cancino, alcanzó a ser designado director de la Sociedad de Activos Especiales, SAE. Sin embargo, una denuncia en su contra frustró su llegada al organismo. Quedó en el ojo del huracán luego de que se conociera, en noviembre de 2024, una denuncia por acoso sexual por parte de la asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, Viviana Vargas, quien aseguró que el también exconcejal de Bogotá la acosó sexualmente en medio de una reunión que sostuvieron en el apartamento de este en Bogotá.

Víctor de Currea-Lugo: sonó para llegar a una embajada

El médico cirujano, analista y exdocente de la Universidad Nacional y Javeriana, quien llegó a sonar como embajador ante Emiratos Árabes Unidos, tiene en su contra decenas de denuncias por presunto acoso sexual por parte de sus estudiantes. Las denuncias, algunas de 2014, aún no tienen una decisión judicial. Sin embargo, los casos son preocupantes: varias de las denunciantes eran menores cuando sufrieron los presuntos episodios de acoso. Si bien no prosperó su nominación como embajador, el presidente lo nombró como asesor en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Alex Flórez Hernández: senador del Pacto Histórico

En julio de 2024, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de investigación al senador Alex Flórez Hernández, del Pacto Histórico, por el presunto delito de violencia intrafamilar agravada. Los hechos habrían ocurrido entre los años 2020 y 2021 contra su entonces pareja sentimental, a quien habría infringido violencia verbal y física. Al parecer, Flórez (uno de los incondicionales del exalcalde Daniel Quintero) habría golpeado a la mamá de su hijo por supuestamente negarse a abortar. Estos hechos habrían tenido ocurrencia cuando era concejal de Medellín.

Julián Flórez: Director en Ministerio de Minas

El director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía fue señalado por presunto acoso sexual al interior de esa entidad. Por cuenta de su nombramiento, en su momento hubo protestas e incluso, en los baños del Ministerio hubo señalamientos directos de firma anónima en los que lo acusaban de ser un acosador. En abril pasado, hubo una manifestación por parte de trabajadoras del Ministerio, en particular del colectivo ‘Mujeres por un Ministerio Libre de Violencia’, quienes pidieron que Edwin Palma, ministro del ramo, adoptara medidas ante las denuncias y señalamientos.

Cristóbal Padilla Tejada: Director de Colombia Compra Eficiente

En noviembre pasado se conoció otro presunto caso de maltrato contra la mujer que salpicó a funcionarios de Gustavo Petro. El hecho fue denunciado por Diana Carrasquilla, expareja de Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, organismo a cargo del sistema de compra pública del país. De acuerdo con su testimonio, en medio de una disputa por una supuesta infidelidad, Padilla presuntamente la agredió en la recepción de un conjunto en Bogotá. La mujer denunció que Padilla la habría golpeado en varias ocasiones que le generaron contusiones.

Nelson Lemus Cruz: Viceministro en Ministerio de la Igualdad

Hace casi un año, en febrero de 2025, también se conocieron denuncias de presunto acoso sexual y maltrato laboral en el Ministerio de la Igualdad. El caso salpicó al entonces viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos Nelson Lemus Cruz. Fue señalado por presuntos comportamientos inadecuados, sumado a hechos de coacción, maltrato laboral y discriminación contra la exgobernadora indígena Sandra Milena Cobos Angulo. “Su jefe empezó a mostrarse ‘cariñoso’ con ella, le hablaba al oído, la abrazaba de forma melosa y en una ocasión le expresó que le ‘simpatizaba’”, señala la denuncia. Al final, Lemus renunció.

Daniel Garcés Carabalí: Exembajador en Ghana

El exembajador de Colombia en Ghana fue imputado en septiembre por violencia intrafamiliar, acceso carnal violento, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor. El exdiplomático, que tuvo que dejar el cargo en medio de este escándalo, es investigado por una denuncia que presentó su expareja sentimental, Beatriz Josefina Niño Endara, quien lo acusó de violencia y maltrato contra ella y sus hijos. Las pruebas dan cuenta de que Garcés habría ejercido un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su expareja, durante el tiempo en el que convivieron, lo que llevó a su separación.

Tamara Ospina-Posse: Viceministra del Ministerio de Igualdad

En julio se oficializó la renuncia de Tamara Ospina Posse al cargo de viceministra de las Mujeres, adscrita al Ministerio de Igualdad. Lo anterior, tras la presentación de al menos 14 denuncias ante la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el mismo Ministerio. Los testimonios relatan episodios de acoso laboral agravado, persecución política, violencia de género y actos de racismo. El caso tomó especial notoriedad luego de que una contratista acusara a la entonces viceministra de agredirla físicamente. Según la denunciante, Ospina la golpeó en la boca con un celular.

Armando Benedetti: Ministro del Interior

El hoy ministro del Interior, otrora embajador ante la FAO y en Venezuela, es uno de los funcionarios más cercanos al presidente. Su injerencia e influencia lo hacen uno de los más poderosos miembros del gabinete. Sin embargo, su actual pareja, Adelina Guerrero, denunció en julio de 2024 un supuesto caso de violencia intrafamiliar con hechos que habrían incluido amenazas y agresiones. Por su parte, la excanciller y hoy embajadora en Reino Unido Laura Sarabia lo denunció por presunta violencia de género y agresiones. Ambos casos siguen abiertos, sin determinaciones ni reproches del presidente.

Julio César González: Contratista y candidato al Congreso

‘Matador’, quien tuvo dos contratos por Presidencia por $34 millones mensuales y es candidato al Senado con el aval del Pacto Histórico, desató controversia luego de que comparó una paloma del pintor Fernando Botero con la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, una sátira que reabrió el debate sobre los límites entre el humor, la crítica política y el machismo. El mensaje, que citaba al fallecido humorista Jaime Garzón, decía: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”, lo que es un comportamiento misógino y que merece todo el rechazo.

Hollman Morris: Gerente de RTVC