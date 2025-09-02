Atentado con explosivos en Patía, Cauca, deja dos militares heridos

Un nuevo atentado contra la Fuerza Pública se registró este martes en zona rural del municipio de El Patía, Cauca. De acuerdo con los reportes oficiales, tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 4 fueron atacadas con un vehículo cargado de explosivos en la vereda La Fonda, cuando verificaban una denuncia sobre el presunto hurto de una tractomula. El hecho dejó dos militares heridos que fueron trasladados al hospital local.

Según el reporte oficial del Comando de la Vigésima Novena Brigada del Ejército, la detonación produjo una onda expansiva que impactó a las tropas desplegadas en la vía terciaria que conduce hacia el sector de Estanquillo. Un suboficial y un soldado profesional resultaron con heridas leves y fueron evacuados de inmediato al centro médico de la unidad militar, donde permanecen fuera de peligro.

El Ejército atribuyó el atentado a la estructura Carlos Patiño, del grupo armado organizado residual (GAO-r), que delinque en el sur del Cauca y que, de manera reiterada, ha empleado métodos violentos que ponen en riesgo tanto la vida de los soldados como la de la población civil.

La institución destacó que la reacción oportuna de las tropas y la activación de protocolos de seguridad evitaron una tragedia mayor, protegiendo tanto a la comunidad como a la infraestructura del sector. El área permanece asegurada y se mantienen operaciones de control para descartar nuevas amenazas.

Las autoridades confirmaron que se trata del octavo atentado ocurrido en el municipio en lo corrido de 2025 y el segundo en menos de 48 horas, lo que ha encendido las alarmas por la escalada de violencia en el sur del departamento.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, condenó el ataque y responsabilizó a las disidencias de las FARC, específicamente al Bloque Occidental. “Nuevamente el municipio del Patía es víctima de los violentos. Rechazamos los ataques del Bloque Occidental de las disidencias de las FARC y expresamos respaldo a nuestra Fuerza Pública y total apoyo a nuestra población civil”, manifestó.