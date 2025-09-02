x

Video | Entró corriendo a motel pensando que su esposa lo engañaba y esto descubrió

El hombre recibió un mensaje anónimo a su celular en el que le decían que su esposa estaba con otra persona. En video quedó registrado lo que encontró en el lugar.

  En los videos de las cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que el hombre entró al motel. FOTO SSTOCK
    En los videos de las cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que el hombre entró al motel. FOTO SSTOCK
El Colombiano
El Colombiano
02 de septiembre de 2025
bookmark

Lo que es la ansiedad y los celos. Un hombre en Brasil protagonizó una escena digna de una película cuando llegó a las carreras a un motel convencido de que su esposa tenía una aventura. Lo que encontró cuando encontró la habitación fue completamente inesperado y quedó mudo.

Le puede interesar: “No entiendo Colombia”: español en Medellín se vuelve viral por sus sorpresas culturales.

Todo comenzó con un mensaje anónimo que llegó a su celular. Allí le advertían que su mujer estaba con otro hombre en un motel de la ciudad. Esta información puso en su cabeza las peores sospechas y lo impulsó a coger un carro para ir al sitio y comprobar si lo que le dijeron era verdad.

Cuando llegó, subió corriendo cual maratón al cuarto en donde supuestamente estaba su pareja para atraparla in fraganti en la infidelidad. En su rostro, captado por las cámaras de seguridad del lugar, se alcanza a ver la tensión y el enojo que tenía.

Al abrir la puerta, la historia que se había hecho en la mente dio un giro de 180 grados. Lo que halló no fue una escena de traición, sino una habitación decorada con globos, serpentinas y una torta de cumpleaños. Amigos y familiares lo esperaban para celebrar su cumpleaños con una fiesta sorpresa.

El cambio de semblante fue inmediato. De pasar de un ataque de celos a encontrarse rodeado de sus seres queridos y su esposa, el hombre quedó de una pieza. Las imágenes muestran cómo intenta recomponerse mientras todos lo observan entre risas y abrazos.

Lo que pasó fue que su esposa había preparado durante semanas una celebración secreta para homenajearlo. La elección del lugar tenía como objetivo despistarlo por completo y garantizar que lo sorprendieran.

El video del momento fue publicado en redes sociales, donde rápidamente se hizo viral. Internautas comentaron la situación con humor y destacaron el ingenio de la mujer y la expresión del protagonista al entrar en la habitación.

El sujeto, aunque al principio se mostró entre aliviado y avergonzado, luego pudo reírse del “engaño” que sufrió. Según testigos, terminó disfrutando de la fiesta, pero prometió pensar dos veces antes de reaccionar por un mensaje anónimo.

Para más noticias sobre América Latina, Estados Unidos y el mundo, visite la sección Internacional de EL COLOMBIANO.

