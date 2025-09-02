El último adiós: Cristiano Ronaldo lideró el acto oficial de despedida de la Selección de Portugal para Diogo Jota

En un acto cargado de emoción y solemnidad, la Selección de Portugal rindió homenaje a dos de sus grandes figuras, el exjugador del Liverpool, Diogo Jota, y su hermano, Andre Silva, junto con el excapitán del Oporto, Jorge Costa, quienes fallecieron trágicamente hace poco tiempo. Lo que originalmente se planeó como una celebración por la victoria de la Liga de Naciones, se convirtió en una sentida despedida, ya que, por ahora, el fútbol portugués sigue de luto tras una nueva convocatoria para prepararse para competir en Europa. Le puede interesar: El contundente mensaje de James Rodríguez a todos los hinchas de Colombia para lograr clasificar al Mundial vs. Bolivia La ceremonia, realizada este martes 2 de septiembre y que tuvo lugar en la sede de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), reunió a la familia del fútbol luso, encabezada por Cristiano Ronaldo, junto a familiares, amigos y otras altas autoridades del país.

Cristiano Ronaldo encabezando la comisión de Portugal para darle el último adiós a Diogo Jota. FOTO: Redes sociales @selecaoportugal y AFP

El presidente de la nación, Marcelo Rebelo de Sousa, conmovió a los presentes con su discurso. Respecto a Diogo Jota, aseguró que el futbolista “estará eternamente en el banquillo, está con la selección y con las futuras selecciones, nunca más dejará de ser seleccionado, como dice también el primer ministro, está seleccionado para la eternidad”. Sobre Costa, destacó los desafíos que enfrentó el equipo nacional: “Si no ganamos por un poco todo, ganamos de todo más, nos quedamos a un paso o a dos pases para ganar todo”.

Durante la ceremonia —donde también recordaron a Andre Silva, hermano de Diogo— el presidente de la FPF, Pedro Proença, anunció la creación de la Plaza de los Héroes, un espacio público en la sede de la federación dedicado a honrar a “todos aquellos que contribuyeron al fútbol portugués”. Además, las diferentes familias de los futbolistas recibieron a título póstumo la Medalla de Atleta de Mérito y las insignias de Comendadores de la Orden del Mérito, por el aporte al deporte, realizado por los que ya no están.

Cristiano al frente de sus compañeros junto con Rubén Neves para despedir a Diogo

El capitán de la selección, Cristiano Ronaldo, acompañado por sus compañeros, no habló, pero sí saludó, abrazó y compartió con los familiares de los fallecidos, liderando el grupo de los convocados que estuvo presente en el último homenaje.

Cristiano Ronaldo abrazando al papá de Diogo Jota. FOTO: AFP

El primer ministro, Luis Montenegro, elogió a los homenajeados y a Ronaldo. “Tenemos aquí con nosotros al mejor del mundo, el mejor de siempre, y él solo fue, y es el mejor del mundo, y el mejor de siempre, porque tuvo, y tiene, compañeros de igual valor a su lado”.

Por su parte, el centrocampista Rúben Neves, amigo íntimo de Diogo Jota, decidió rendirle un tributo muy personal. “Fue la manera que encontré de llevarlo conmigo”, afirmó a los periodistas, mientras reveló su decisión de portar en el futuro la camiseta con el número 21, el número de su amigo.

Además, se hizo un tatuaje con una imagen de él abrazando a Diogo, la cual fue posteada en las redes de la Selección Portugal y se ha vuelto viral durante las últimas horas, con comentarios de nostalgia por parte de los seguidores del fútbol. El emotivo acto culminó con el descubrimiento de dos placas con las camisetas de los futbolistas, situadas en el exterior del auditorio FPF Arena, como un recordatorio eterno de su legado.