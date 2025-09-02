Quintero dice que entregará 4 millones de lavadoras si es presidente: en Medellín prometió 6.000 y no entregó ni una

Un nuevo debate se generó alrededor de la entrega de lavadoras a mujeres como parte de las acciones para contribuir a las horas que dedican a las labores de trabajo doméstico no remunerado, que sigue siendo uno de los problemas en materia de equidad de género más marcados en el país. Y lavar la ropa es una de las tareas que más tiempo quita y que recae principalmente sobre las mujeres.
Le puede interesar: Naidí Girls: las niñas afro de Medellín que quieren liderar en ciencia, tecnología e inteligencia artificial
El debate en cuestión radica en una propuesta reciente que el exalcalde Daniel Quintero lanzó en su carrera como precandidato presidencial para 2026. Por medio de su cuenta de X indicó que si llega a ser presidente entregaría mínimo 4 millones de lavadoras durante el cuatrienio a hogares de estratos 1, 2 y 3. Suena como una iniciativa loable y con un importante sentido. Pero es una idea que Quintero ya tuvo cuando fue alcalde de Medellín y que terminó en un estrepitoso fracaso.