Estas son las pistas que siguen para hallar a los autores del ataque a Miguel Uribe Turbay

Aquí, expertos consultados coincidieron en que las característica del arma usada podría llevar a concluir que detrás hubo un plan logístico y no la mera intención de un radical.

La Secretaría de Salud de Bogotá informó que el menor de 15 años permanecerá en la Clínica Colombia y que su estado de salud era “estable”. Está acompañado de su tío. Ahora la justicia iniciará un proceso en doble vía: tratará de restablecer los derechos y, a su vez, buscará que su testimonio sea clave.

“Cuando el menor tiene menos de 14 años no es objeto de persecución penal y no puede ser sancionado. Sin embargo, cuando tiene entre 14 y 18 años, es decir, es adolescente, sí puede ser sancionado”, explicó Santiago Trespalacios, abogado penalista. En el caso de este joven, añadió, como la conducta es un intento de homicidio, la pena que se le pueden imponer va desde los dos hasta los ocho años de prisión.

“Sin embargo, para su reclusión deben conservarse unas reglas especiales: no puede estar en el mismo lugar que los adultos y tiene que recibir un tratamiento especial de acuerdo con su condición especial; es una persona que debe gozar de protección de acuerdo con los tratados internacionales. No podemos olvidar que este es el eslabón más débil en esta trágica conducta delictiva y no se puede recargar sobre él todo el peso como si fuera un adulto”, apuntó Trespalacios.

Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), indicó que al menor se le asignó un abogado defensor y se le brindará atención psicosocial. Apuntó que el proceso de judicialización suele tardar hasta 36 horas. La seguridad del señalado sicario estará a cargo de la Fiscalía y la Policía.

En Bogotá el ambiente estuvo paradójico este domingo. Cientos de ciudadanos marcharon hasta la Clínica Santa Fe para rechazar la violencia y elevar oraciones por la recuperación del precandidato:“Miguel, amigo, Colombia está contigo”, fue una de las consignas. En la Plaza de Bolívar, por su parte, hubo un evento de música y baile organizado por el Gobierno: allá también pidieron por la salud de Miguel Uribe.

Para este lunes fue citada la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, que pretende evaluar las condiciones de seguridad de los más de 70 ciudadanos que han manifestado su intención de aspirar a la Casa de Nariño en 2026.

Efraín Cepeda, presidente del Senado, envió un oficio al presidente Gustavo Petro en el que solicitó extremar las medidas de seguridad para los congresistas y los precandidatos presidenciales. Además, la semana que inicia será de un ambiente político difícil.Este lunes el Senado pretende discutir la reforma laboral y el miércoles el presidente Petro buscaba firmar en Cali el decreto con el que pretende convocar a su consulta popular.