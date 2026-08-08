Video | Atentado con explosivos destruyó peaje de Mondomo entre Cali y Popayán; disidencias de ‘Iván Mordisco’ estarían detrás

Durante la madrugada de este sábado 8 de agosto, el impacto de una fuerte detonación sacudió a las comunidades cercanas de la zona rural del departamento del Cauca, tras la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente. Le puede interesar: ¿Qué pasó en el primer consejo de seguridad del presidente De la Espriella en Cali? Estos fueron los temas Hacia las 2:00 a. m., varios individuos arribaron hasta la caseta del peaje de Mondomo, colocaron dispositivos explosivos en la estructura y los activaron, destruyendo por completo una infraestructura que se encontraba en la fase final de su construcción.

El hecho se registró en la vía Panamericana, ruta clave que comunica a las ciudades de Popayán y Cali. La acción criminal provocó alarma entre los vecinos del sector y dejó severos daños materiales en la edificación recién levantada en esta importante ruta del suroccidente colombiano. Y es que, según el informe preliminar de las autoridades, las estructuras ‘Dagoberto Ramos’ y ‘Jaime Martínez’, pertenecientes a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, estarían detrás del ataque con coche bomba contra el peaje Cachimbal, ubicado en la vía Panamericana, departamento del Cauca. Este hecho, que ocurrió precisamente en el kilómetro 60 de la doble calzada Popayán–Santander de Quilichao, en el sector de Mondomo, sucedió pocas horas después de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara a la Fuerza Pública “combatir a todas las estructuras criminales”.

Un vehículo abandonado y una fuerte explosión en la madrugada

Según el relato de uno de los vigilantes del sector a las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 2:00 a. m., cuando un sujeto llegó al peaje a bordo de una camioneta blanca. El hombre descendió del automotor, lo dejó abandonado y huyó de inmediato en una motocicleta donde lo esperaba otro individuo. Instantes después, el vehículo explotó. De acuerdo con lo establecido por las autoridades, la camioneta utilizada en la acción terrorista habría sido hurtada el pasado 22 de diciembre en Cali y pertenecería a una empresa aseguradora. Justo a esa hora de la madrugada terminó el primer consejo de seguridad liderado por De la Espriella tras su posesión. La explosión destruyó por completo las instalaciones del peaje de Cachimbal, obra que estaba próxima a concluir y que permanecía a cargo del concesionario Nuevo Cauca. Asimismo, el atentado dejó a dos vigilantes con heridas leves.

Pobladores de la zona rural del departamento del Cauca despertaron este sábado sobresaltados por una violenta explosión. FOTO: Tomada de redes sociales

Tras la explosión, unidades del Grupo Liviano de Caballería N.º 8, adscritas a la Brigada 29 del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, acudieron a la zona para asegurar el perímetro e iniciar las labores correspondientes. “Se continúan adelantando las verificaciones para descartar la presencia de dispositivos explosivos improvisados sobre la vía Panamericana, especialmente en la vereda Mandivá, Santander de Quilichao, Cauca”, informó el Ejército este sábado 8 de agosto.

Situación en la zona y operaciones en curso

Información suministrada por las Fuerzas Militares señala que los operativos desplegados en este corredor vial buscan dar con el paradero de los integrantes de las facciones de ‘Iván Mordisco’ señalados como autores materiales del atentado. Luego de las inspecciones de seguridad adelantadas por la Fuerza Pública, la movilidad sobre la vía Panamericana, uno de los ejes viales más importantes del Cauca, retornó a la normalidad.

Los operativos de control y búsqueda en la zona están siendo coordinados de manera conjunta por tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. FOTO: Tomada de redes sociales

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