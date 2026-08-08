Video | Atentado con explosivos destruyó peaje de Mondomo entre Cali y Popayán; disidencias de ‘Iván Mordisco’ estarían detrás

Durante la madrugada de este sábado 8 de agosto, el impacto de una fuerte detonación sacudió a las comunidades cercanas de la zona rural del departamento del Cauca, tras la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente.
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Hacia las 2:00 a. m., varios individuos arribaron hasta la caseta del peaje de Mondomo, colocaron dispositivos explosivos en la estructura y los activaron, destruyendo por completo una infraestructura que se encontraba en la fase final de su construcción.