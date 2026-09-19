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Recuperaron los cuerpos de las cuatro médicas que perdieron la vida en el accidente en Chocó

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el avance de las labores por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Queda pendiente la extracción de los restos del piloto.

  • Los cuerpos de Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo fueron recuperados de las zonas boscosas del Chocó. Aún falta el del piloto turco Mehmet Cankaya. FOTO: ILUSTRACIÓN EL COLOMBIANO
    Los cuerpos de Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo fueron recuperados de las zonas boscosas del Chocó. Aún falta el del piloto turco Mehmet Cankaya. FOTO: ILUSTRACIÓN EL COLOMBIANO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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La Fuerza Aeroespacial Colombiana recuperó los cuerpos sin vida de las cuatro profesionales de la salud que perdieron la vida en el accidente aéreo que se produjo el pasado domingo 13 de agosto en las zonas boscosas del Chocó. Estos restos serán trasladados a Bogotá para las respectivas labores forenses.

Así lo confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, quien a través de sus redes sociales publicó: “Nuestra Fuerza Aérea Colombiana acaba de recuperar en el Chocó los cuerpos de las cuatro doctoras que perdieron la vida mientras cumplían una misión médica para atender a los damnificados por el terremoto. El cuerpo del piloto no pude ser recuperado hoy, pero se hará mañana sin falta”.

La desaparición de la aeronave, una Cessna T206, de matrícula HK4985, se produjo cuando ese domingo despegaron desde Condoto, Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, en medio de una misión médica que venían efectuando en este departamento.

Entérese: Autoridades encontraron sin vida a todos los ocupantes de avioneta accidentada: esto se sabe

Cuando estaban sobrevolando el Parque Nacional Natural Tatama, entre Chocó y Risaralda, se perdió todo rastro de esta aeronave sobre las 10:30 de la mañana. Tan solo hasta el miércoles 16 de septiembre se logró ubicar completamente destrozada, quedando dividida en dos secciones diferentes de la montaña contra la que se estrelló.

Las difíciles condiciones climáticas en esta parte del país hicieron que las labores para recuperar los cuerpos de las víctimas se complicaran de tal manera que tan solo hasta la tarde de este sábado se lograron sacar de la zona los restos de Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

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“Eran cuatro mujeres extraordinarias que entregaron su vida al servicio de los más necesitados. Estas heroínas siempre serán recordadas por su vocación, su generosidad y su invaluable labor social”, destacó el mandatario.

Todas ellas formaban parte del personal de la Patrulla Aérea Colombiana, una asociación de pilotos y profesionales de la salud que atiende, desde hace 60 años, a las poblaciones más vulnerables del país. Durante la misión, estas cuatro profesionales lograron atender a más de 600 personas en Condoto.

Ahora las labores se concentran en lograr extraer de esta zona selvática los restos del piloto turco Mehmet Cankaya, quien estaba casado con una de las voluntarias de este programa de salud y con quien tenía tres hijas.

Preguntas frecuentes

¿Quiénes eran las cuatro profesionales de la salud que murieron en el accidente aéreo en Chocó?
Las víctimas fueron Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo, todas integrantes de la Patrulla Aérea Colombiana y participantes en la misión médica que atendió a comunidades afectadas por el terremoto.
¿Cuándo recuperaron los cuerpos de las cuatro médicas fallecidas en el accidente aéreo del Chocó?
La Fuerza Aeroespacial Colombiana recuperó los cuerpos después de varios días de labores en una zona boscosa de difícil acceso. Los restos serán trasladados a Bogotá para realizar los procedimientos forenses correspondientes.
¿Dónde ocurrió el accidente de la avioneta Cessna T206 en Chocó?
La aeronave se accidentó en una zona montañosa y selvática del Parque Nacional Natural Tatamá, entre Chocó y Risaralda. La avioneta fue encontrada completamente destruida y dividida en dos secciones de la montaña.
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