La madre Beatriz ha puesto a La Enseñanza a pensar el universo pero con los pies en la tierra

El Colegio La Enseñanza es abierto a la ciudad. Llama la atención su planetario, que como nos cuenta la rectora, la madre Beatriz Acosta, no es solamente para el colegio, sino también para el sur de la ciudad y otros municipios.
Este colegio está ubicado al frente del Centro Comercial Santa Fe, aunque comenzó -hace más de 120 años- en el centro de Medellín, en Ayacucho. Fue el primer colegio en el mundo para mujeres en Francia, España, Argentina y Colombia, a donde llegaron primero a Bogotá.
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Hablamos con la madre Beatriz, que también fue doce años superiora de la Compañía de María en el mundo, sobre esa educación que busca formar un ser humano consciente, crítico y comprometido en estos tiempos modernos.