Según la representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical), alrededor de la compra de los aviones de combate SAAB Gripen no habría mediado estudios técnicos, no se contaba con presupuesto aprobado para su operación, y no hay claridad sobre qué pasará con los aviones Kfir, que siguen funcionando.

La congresista reclamó que, de acuerdo con la información oficial del Ministerio de Defensa, no existen estudios técnicos, financieros ni estratégicos que respalden la compra de la nueva flota.

“No hay análisis de costo-beneficio que justifique la adquisición frente a mantener y modernizar la actual flota Kfir. Además, los Kfir siguen operativos, con un costo anual de mantenimiento de $61.000 millones, y no se ha tomado una decisión sobre su disposición final. No hay presupuesto aprobado para operar los Gripen, lo que generaría sobrecostos y comprometería recursos futuros del Estado”, alegó.

Arbeláez reclamó además que la transacción se hace justo en momentos en los que denuncias periodísticas alertan sobre “una crítica situación de desfinanciación” que atraviesan las Fuerzas Armadas del país, al punto que, según dijo, policías y militares deben pagar de su propio bolsillo el almuerzo.