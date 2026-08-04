¿Quedó amarrada la compra? MinDefensa advierte a De la Espriella que el contrato de los Gripen no se puede reversar

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, volvió a pronunciarse sobre la compra de los 17 aviones de combate Gripen JAS 39 E/F que el gobierno de Gustavo Petro adquirió en noviembre de 2025 a la empresa sueca Saab.
El contrato sigue generando un intenso debate, debido a que la adquisición se pactó por 3.135 millones de euros (aproximadamente 16,5 billones de pesos colombianos para ese entonces), con entregas programadas entre 2026 y 2032.
También porque, en su momento, hubo hermetismo sobre el contrato entre ambas partes, lo que llevó a que surgieran cuestionamientos sobre un posible sobrecosto en una compra considerada como una de las más ostentosas realizadas por el país.
Tanto fue así que a la Contraloría General de la República se le solicitó investigar a profundidad dicho contrato y pedirle al Ministerio de Defensa la entrega detallada de toda la información, incluidos los documentos precontractuales y contractuales asociados al acuerdo.