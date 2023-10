“Una vez bailaba yo con mi novia en el Callao/ Yo bailaba cerradito y ella bailaba pega’o/ Yo apretaba la cinturita y estaba yo entusiasma’o/ Cuando chequeé que mi suegra me tenía lo’ ojos clava’o”, cantaban los músicos contratados para tocar en el recinto municipal.

La fiesta se armó por el cumpleaños del concejal Bohórquez, quien, además, es el presidente de esa corporación. En un video difundido en redes sociales se observan a varias parejas en la pista de baile.

“Hubo una sorpresa para mí, me llevaron una serenata y una atención por parte de algunas personas, estaba de cumpleaños, Solo fue una hora, me partieron la torta, me cantaron el cumpleaños, había un grupo de danzas y eso fue la actividad que hubo: un compartir”, explicó el presidente Bohórquez.

El funcionario agregó que en el recinto no hubo consumo de bebidas alcohólicas y que la reunión ocurrió después de las 9:00 de la mañana, cuando ya habían terminado las discusiones de la plenaria.

La concejal Milady Tovar explicó, por su parte, que la orquesta solo tocó tres canciones y que en el recinto luego se partió la torta.