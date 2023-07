Zharick Ramírez Carillo es una joven de 17 años que, desde hace tres, empezó a experimentar una extraña condición en su cuerpo. Por sus ojos derrama lágrimas de sangre. La joven señaló que su condición inició después de la pandemia del covid-19 y ahora pide ayuda para detener el sangrado.

“Desde el año 2020 empecé a experimentar sangrado nasal, luego fue ocular y ahora, también, sangro por la boca”, dijo la joven en entrevista con la emisora del Atlántico.

La joven Ramírez vive en el barrio Domingo Guzmán, al suroocidente de Barranquilla. Sus síntomas iniciaron en marzo de 2020 y todavía no entiende por qué, su llanto, ocurre con lágrimas de sangre.

“Al comienzo pensé que era estrés por el encierro de la pandemia. Pero luego, me ha pasado cuando estoy tranquila, en vacaciones y hasta dormida”, detalló la mujer.

Ramírez detalló que, en principio, le recomendaron detener la actividad física para detener el sangrado. Sin embargo, dice que su condición se presenta en casos de quietud como al estar sentada.

Los especialistas que han atendido el caso de Zharick no logran descifrar de dónde viene su condición. La joven ha pasado por los consultorios de oftalmólogos, retinólogos, reumatólogos, hematólogos y el último fue el psiquiatra.

“Me han hecho estudios en todo el cuerpo y anatómicamente estoy bien, mis neuronas también están bien”, dijo Zharick y añadió que su condición la ha obligado a ausentarse de sus clases de enfermería.

“Mi profesora me dijo que por este problema, tal vez, tenga que dejar de estudiar. Esto me ha afectado bastante porque cuando sangro por la nariz no siento nada, pero cuando sangro por los ojos siento que la piel mía se está desgarrando”, añadió.

La semana pasada el episodio volvió a aparecer y sangró lunes, martes, jueves y viernes. Ahora la joven pide dar con un especialista que le pueda detener el sangrado.

“Esto se llama Menstruación Vicariante y sucede en las mujeres cuando el tejido endometrial no solo está en el endometrio, sino en otras partes del cuerpo, en este caso en el tejido conjuntival produciendo hemorragia subconjunyival. Pero puede estar en cualquier parte del cuerpo”, explicó el oftalmólogo Luis Escaf.