Video | Así es la lujosa mansión donde fue abatido alias Bendito Menor y su pareja en Riohacha

Gracias a un despliegue de unidades de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y una comisión de la Dijín, fue abatido en Riohacha Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y su prometida, Rosa Angélica Tarazona alias La Bebecita. Los dos fueron dados de baja mientras se encontraban en su lujosa residencia ubicada en el barrio Los Olivos, en Riohacha.
El operativo contra el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) terminó en la madrugada de este viernes, 4 de septiembre y fue el resultado de varias semanas de labores de inteligencia que permitieron identificar el escondite del delincuente que figuraba en la lista de objetivos militares del gobierno de Abelardo de la Espriella.