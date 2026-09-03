Atletas colombianos quieren sumar más triunfos en el historia de la Maratón Medellín

En la historia de la Maratón Medellín, los atletas de cuatro países han sido los dominadores de la competencia en la que cinco colombianos (cuatro hombres y una mujer) se han coronado campeones.

En la lista de los nacionales que cruzaron en primer lugar la meta están José David Cardona (2012), Juan Carlos Cardona (2013 y 2014), Jeison Suárez (2022 y 2023) y David Gómez (2025).

Precisamente, Gómez, no estará en la edición 2026, una decisión que tomó y que no fue fácil, pero su próximo reto está fuera del país, se está preparando para corre en Buenos Aires, Argentina, el próximo 20 de septiembre.

También le puede interesar: ¡Prepárese! Estos son los cierres viales del fin de semana por la Maratón de Medellín

“La Maratón Medellín siempre va a estar en mi corazón, lo que viví el año pasado fue muy emocionante, no solo fue ganar en mi departamento y que me viera toda mi familia, sino que ya quedé en la historia de la carrera y eso es algo que me llena de felicidad”, dijo el corredor, que no estará en la ciudad, pero seguirá por redes el desarrollo de la competencia.

En las damas, Leidy Tobón quien fue la campeona en las ediciones de 2012 y 2013, es la única nacional que ha ganado la competencia.

Jeison Suárez y José David Cardona, ambos nacidos en La Ceja son los dos atletas colombianos con más victorias en la Maratón Medellín (2 cada uno) y para la edición 2026 el primero de ellos ya está inscrito.

Se ha preparado para buscar su tercera corona y consolidarse así como el colombiano que más veces ha ganado la Maratón Medellín.

Vea además: Médicos correrán la Maratón de Medellín para acompañar y brindar atención a los atletas participantes

En el historial de la competencia, los keniatas son los reyes, en la rama femenina con seis campeonas, mientras que en los hombres han sido cuatro títulos.

El segundo país con más triunfos es Colombia, con seis hombres y dos mujeres. A ellos les siguen los etíopes con una victoria en hombres y dos en mujeres; iguales cifras registran los atletas peruanos.

En la distancia de media maratón (21 kilómetros), Kenia es ama y señora de la carrera con 14 títulos hombres y 9 mujeres, seguido por Colombia con diez victorias (cuatro hombres y seis mujeres), mientras que Perú registra 5 (2-3) y Etiopía 4 (2-2), respectivamente.

Para la edición 2026, los anfitriones confirmados están liderados por el antioqueño Jeison Suárez, junto a Andrés Leonardo López, Carlos Mario Patiño, Jeison Sánchez y, en damas, la paisa Mildrey Echavarría, junto a Yajaira Rubio, Lina Pantoja, Laura Cusaria, Palmenia Agudelo, Leneida Mateus y Aideth Anaya, aparecen entre las registradas para la distancia de los 42 kilómetros.

En el grupo de extranjeros que ya realizaron la inscripción aparecen figuras como los keniatas Eric Kiprono y Joseph Kiptum en la maratón, mientras que en media maratón están Titus Mbishei, en caballeros, y Lilian Jelagat, en damas.