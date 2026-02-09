x

“No sabía quién era antes de la reunión”: Bernie Moreno sobre Roy Barreras

El senador de Estados Unidos, nacido en Colombia y cercano a Donald Trump, se refirió al candidato de la consulta de izquierda, quien lo buscó unos días antes de la reunión Petro-Trump en Washington.

  • Bernie Moreno dijo que no conocía a Roy Barreras antes de que el exembajador le pidiera una reunión.
Esteban Mejía Serrano
hace 2 horas
El precandidato presidencial del “Frente por la vida” Roy Barreras, era un desconocido para el senador Bernie Moreno de Estados Unidos. El exembajador se reunió con él en la capital norteamericana unos días antes de la reunión Petro-Trump.

Moreno, nacido en Bogotá, es senador por el estado de Ohio, e hizo parte del encuentro entre los dos mandatarios el pasado 3 de febrero. Se le ha conocido por ser uno de los senadores más cercanos a Trump.

Con respecto a la reunión con Roy Barreras, Moreno aseguró que no conocía al precandidato de la consulta de izquierda, pero que aceptó reunirse con él porque tenía un espacio disponible en su agenda: “Yo tengo como 200 personas que me llaman, que quieren almorzar conmigo, que quieren tener un espacio, pero tenía como 5 o 10 minutos, entonces él quería encontrarse conmigo, pero realmente yo no sabía quién era antes de la reunión”, señaló Moreno en entrevista con Luis Carlos Vélez.

Moreno también hizo referencia al cara a cara entre los mandatarios y envió un mensaje a los colombianos: “Es increíble pensar que yo, nacido en Bogotá, Colombia, puedo estar en el Senado de los Estados Unidos, en una reunión entre ambos presidentes. Eso es algo que es impresionante pensar que es posible y es posible para todos”, señaló.

“Él quería presentarse”, agregó Moreno sobre la reunión que tuvo con Barreras. “Escucho a quien quiera compartir conmigo su punto de vista de cómo podemos fortalecer las fronteras entre Colombia y los Estados Unidos a favor de ambos países”.

Además, aseguró que, en últimas, sus opiniones sobre el futuro político del país son personales y no representan al Gobierno de Estados Unidos. “En mi opinión personal, nada que ver con el gobierno de Estados Unidos ni con mi rol como senador, Colombia debería buscar un líder que pueda demostrar eso y exhibir la grandeza de Colombia en el escenario internacional”.

Barreras sostuvo una agenda en Washington para “bajar tensiones y hablar con el contradictor”. A su vez, dijo que su propósito era contrarrestar “versiones difamatorias y venenosas de la oposición”.

Petro y Moreno en la reunión

El senador Bernie Moreno también fue tema de conversación la semana pasada, ya que el embajador de Colombia en EE. UU. Daniel García-Peña, dijo que Trump no sabía que Moreno era colombiano, sino que pensaba que era italiano.

Después, esta versión fue apoyada por el presidente Petro: “se puso rojo el hombre, porque le había ocultado a su jefe la verdad (...) lo metí en un problema”.

La situación habría ocurrido después de que Petro dijera que los colombianos en Estados Unidos querrían regresar a Colombia. Moreno se puso como ejemplo y dijo que él no quería, ante lo que Trump habría reaccionado preguntándole si él no era italiano.

Moreno reaccionó con humor a esa versión y dijo que Trump pensó que él era italiano hace varios años, cuando todavía no se conocían bien, pero que de no conocer sus orígenes, el presidente ni siquiera lo habría invitado a la reunión.

A su vez, en una entrevista con El Tiempo, el senador de Ohio aseguró que, a su juicio, la reunión entre ambos presidentes fue cordial, pero la situación de fondo no ha variado: Colombia sigue enfrentando una producción histórica de cocaína y un contexto en el que el narcoterrorismo mantiene a amplios sectores de la población bajo amenaza.

En ese sentido, sostuvo que Washington ha puesto al presidente Petro bajo una especie de “matrícula condicional” durante los próximos meses, una práctica que, según dijo, Washington ha aplicado antes con países que atraviesan escenarios internos de alta tensión.

