x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Fiscalía imputará cargos a Juliana Guerrero y pedirá detención domiciliaria

La Fiscalía General radicará solicitud de imputación ante un juzgado de Bogotá contra Juliana Guerrero y el exsecretario de la U. San José.

  • Juliana Guerrero, en polémica tras aspirar al Viceministerio de Juventudes. Foto: Colprensa
    Juliana Guerrero, en polémica tras aspirar al Viceministerio de Juventudes. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La Fiscalía General anunció que imputará cargos a Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con presuntas irregularidades en trámites y documentos presentados en la Universidad San José. La imputación también cobija a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José.

El proceso está relacionado con los títulos académicos que presentó Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad.

Lea aquí: Denuncian que Juliana Guerrero compró sus dos títulos de la U. San José y el pago quedó en facturas de la Dian

Según explicó la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, los documentos en cuestión corresponden a los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable que acreditó Guerrero. Estos títulos fueron publicados en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (SIGEP) en agosto de 2025, pero habrían sido expedidos el primero de julio sin cumplir con los requisitos legales.

“La investigación estableció que Guerrero no asistió a sus clases ni presentó las pruebas Saber Pro, al menos hasta donde se acreditó durante el proceso”, afirmó Jaramillo Rivera, señalando que la situación generó un serio cuestionamiento sobre la legalidad de su posesión en el cargo público.

Con esta imputación, la Fiscalía busca esclarecer si Guerrero incurrió en irregularidades al presentar documentos falsos que le permitieron acceder a un cargo en el Gobierno de Gustavo Petro, quien a propósito ha salido en múltiples oportunidades en su defensa.

La Fiscalía aclaró que solicitará que se imponga la medida de aseguramiento domiciliaria.

El nombre de Juliana no ha estado asociado únicamente al caso de la Fundación Universitaria San José ni a su casi llegada al Ministerio de la Igualdad, en el cargo de viceministra, sino que, además, Guerrero ha estado vinculada a otros cargos dentro del Estado.

Fue asistente de la Secretaría Ejecutiva del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) entre noviembre de 2022 y enero de 2023. Posteriormente, se desempeñó como enlace territorial en el Ministerio del Interior entre marzo y agosto de 2023. Además, fue gestora de convivencia en la Universidad Industrial de Santander entre noviembre de 2023 y febrero de 2024.

Lea también: Carrillo defendió al MinEducación por el escándalo en la U. San José y confrontó a Pedraza

No obstante, otro aspecto llamativo es la cercanía de Guerrero con el presidente Gustavo Petro, así como su relación cercana con Armando Benedetti. Durante un Consejo de Ministros televisado en julio del año pasado, el presidente la presentó en vivo: “He hecho un trabajo, me lo ha hecho Armando Benedetti, que está aquí sentado, con Juliana (...) Es un poco joven, pero muy activa y rebelde”.

Desde entonces y hasta ahora, el recorrido de esta joven dentro del Gobierno no ha dejado de abrir nuevos capítulos.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida