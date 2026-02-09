¡Lo hizo! Bad Bunny batió el récord de audiencia del show de medio tiempo del Super Bowl

El show de medio tiempo de Bad Bunny que honró la latinidad en el escenario más “gringo” de los eventos deportivos de Estados Unidos logró ser el más visto de todos los tiempos.

El espectáculo de 13 minutos, presentado por Apple Music y que estuvo bajo la producción de Roc Nation y Jesse Collins, batió récord de audiencias, superando el show inmediatamente anterior que estuvo encabezado por el rapero Kendrick Lamar.

Lea aquí: Orgullo latino: así fue la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

Y es que la presentación del puertorriqueño en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, prometía no solo por su mera intención de entretener, sino por el mensaje de fondo que se esperaba que tendría: una defensa de la cultura latina ante un gobierno que busca oprimirla.