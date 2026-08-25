Beyoncé donó un millón de dólares para ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia: así se utilizarán

En lugar de una declaración protocolaria o un mensaje en redes sociales, una nueva ayuda para todas las personas damnificadas en Colombia por el terremoto de magnitud 7.4 llegó en forma de un aporte directo de un millón de dólares.
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La cantante estadounidense Beyoncé anunció este martes 25 de agosto, a través de su compañía Parkwood Entertainment, la entrega de este dinero a título personal para respaldar la atención de la emergencia tras el fuerte sismo que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.
La inyección de recursos busca sostener a los equipos y organizaciones que ya trabajan en los territorios con mayor grado de afectación, en un escenario donde las fallas en la red vial y los colapsos en la infraestructura física complicaron las tareas de abastecimiento y la logística de socorro.