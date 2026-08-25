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Beyoncé donó un millón de dólares para ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia: así se utilizarán

La contribución, canalizada a través de su compañía Parkwood Entertainment, se transferirá a las organizaciones que ya operan en el terreno colombiano para financiar de forma prioritaria la ayuda de alimentos y vivienda.

  • La cantante estadounidense Beyoncé anunció este 25 de agosto una donación personal de un millón de dólares destinada a atender la emergencia humanitaria en Colombia por el terremoto. FOTO: AFP y Getty
    La cantante estadounidense Beyoncé anunció este 25 de agosto una donación personal de un millón de dólares destinada a atender la emergencia humanitaria en Colombia por el terremoto. FOTO: AFP y Getty
  • La reconocida cantante estadounidense hará la donación a través de su compañía Parkwood Entertainment. FOTO: Tomada de las redes sociales @Beyoncé
    La reconocida cantante estadounidense hará la donación a través de su compañía Parkwood Entertainment. FOTO: Tomada de las redes sociales @Beyoncé
  • Algunos de los destrozos por el terremoto en diferentes partes de Colombia. FOTO: AFP y Colprensa
    Algunos de los destrozos por el terremoto en diferentes partes de Colombia. FOTO: AFP y Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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En lugar de una declaración protocolaria o un mensaje en redes sociales, una nueva ayuda para todas las personas damnificadas en Colombia por el terremoto de magnitud 7.4 llegó en forma de un aporte directo de un millón de dólares.

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La cantante estadounidense Beyoncé anunció este martes 25 de agosto, a través de su compañía Parkwood Entertainment, la entrega de este dinero a título personal para respaldar la atención de la emergencia tras el fuerte sismo que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.

La inyección de recursos busca sostener a los equipos y organizaciones que ya trabajan en los territorios con mayor grado de afectación, en un escenario donde las fallas en la red vial y los colapsos en la infraestructura física complicaron las tareas de abastecimiento y la logística de socorro.

La reconocida cantante estadounidense hará la donación a través de su compañía Parkwood Entertainment. FOTO: Tomada de las redes sociales @Beyoncé
La reconocida cantante estadounidense hará la donación a través de su compañía Parkwood Entertainment. FOTO: Tomada de las redes sociales @Beyoncé

Alimentos y refugio: la prioridad operativa

Según detalló la firma de la artista, los recursos económicos no irán a fondos generales, sino que se destinarán de forma prioritaria a la entrega de comida y al despliegue de soluciones habitacionales de emergencia. La destrucción masiva de viviendas obligó a numerosas personas a buscar refugio temporal, convirtiendo al techo y la alimentación en las necesidades más inmediatas que dejó el desastre.

En el anuncio divulgado por Parkwood Entertainment se recomendó consultar el trabajo de las organizaciones Food For The Poor y World Central Kitchen para conocer el avance de las labores de socorro sobre el terreno e identificar las alternativas disponibles para quienes busquen contribuir a la causa.

Aunque el epicentro del sismo de 7.4 se localizó en el departamento del Chocó, el movimiento telúrico se sintió con fuerza en diferentes ciudades colombianas y dejó daños en distintos tipos de infraestructura, lo que amplió el alcance de las necesidades de atención y recuperación a varias regiones del país.

Acción directa en la zona: la presencia de Kali Uchis

La movilización de los artistas famosos del sector cultural del país también sumó nuevas acciones presenciales en el territorio nacional, precisamente en el departamento de Risaralda.

Esta cantante colombo-estadounidense Kali Uchis —nombre artístico de Karly Marina Loaiza, nacida el 17 de julio de 1994 en Alexandria, Virginia, de padre colombiano y madre estadounidense— fue vista recientemente en el municipio de Dosquebradas, participando directamente en la distribución de ayudas.

A través de diferentes videos difundidos en las redes sociales, la intérprete apareció entregando kits desde un camión a las personas afectadas por el terremoto en este territorio, que a nivel estructural fue uno de los más afectados.

Algunos de los destrozos por el terremoto en diferentes partes de Colombia. FOTO: AFP y Colprensa
Algunos de los destrozos por el terremoto en diferentes partes de Colombia. FOTO: AFP y Colprensa

Uchis mantiene un vínculo particular con esa zona del país: durante su infancia y etapa de secundaria pasaba los veranos junto a su padre, tíos y tías en Pereira, ciudad de origen de su progenitor, motivo por el cual su presencia en el departamento de Risaralda conecta la asistencia con su historia familiar.

Durante su paso por la zona golpeada por el sismo, la cantante estuvo acompañada por el artista pereirano Charlie Bermúdez, mientras avanzaban las tareas de atención a las comunidades golpeadas por el terremoto.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo se canalizará el millón de dólares donado por Beyoncé en Colombia?
El dinero se distribuirá directamente a través de organizaciones no gubernamentales que ya operan en el terreno atendiendo la emergencia. Los fondos no ingresarán a arcas gubernamentales, sino que serán transferidos a entidades operativas para financiar de forma directa la compra de alimentos y la instalación de soluciones habitacionales de emergencia para las familias damnificadas.
¿A qué organizaciones recomendó acudir la empresa de Beyoncé para hacer donaciones o seguimiento?
Parkwood Entertainment sugirió consultar a las ONG Food For The Poor y World Central Kitchen. Ambas entidades coordinan la logística de socorro en las zonas de desastre y sirven de canal para quienes deseen sumar aportes adicionales o seguir el avance de la asistencia humanitaria.
¿Dónde se concentran las mayores necesidades tras el terremoto del 10 de agosto?
Las prioridades de atención se concentran en el departamento del Chocó —lugar del epicentro— y en diversas regiones afectadas por el colapso de infraestructura. Los daños en las redes viales complican el abastecimiento de insumos básicos y la destrucción de casas dejó a cientos de familias sin refugio, lo que convierte a la comida y la vivienda en los requerimientos de mayor urgencia.
¿Cuál fue el rol de Kali Uchis en las zonas afectadas por el sismo en Colombia?
Kali Uchis participó presencialmente en las labores de asistencia, entregando kits de ayuda desde un camión a las familias damnificadas en Dosquebradas, Risaralda. La cantante acudió al territorio de manera personal para colaborar con la logística de entrega a la comunidad.
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