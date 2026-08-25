Beyoncé donó un millón de dólares para ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia: así se utilizarán

En lugar de una declaración protocolaria o un mensaje en redes sociales, una nueva ayuda para todas las personas damnificadas en Colombia por el terremoto de magnitud 7.4 llegó en forma de un aporte directo de un millón de dólares. Le puede interesar: “Marea viva por el Chocó de mañana”: Juanes, James y Nicky Jam se unen con otras figuras por la reconstrucción de Chocó La cantante estadounidense Beyoncé anunció este martes 25 de agosto, a través de su compañía Parkwood Entertainment, la entrega de este dinero a título personal para respaldar la atención de la emergencia tras el fuerte sismo que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto. La inyección de recursos busca sostener a los equipos y organizaciones que ya trabajan en los territorios con mayor grado de afectación, en un escenario donde las fallas en la red vial y los colapsos en la infraestructura física complicaron las tareas de abastecimiento y la logística de socorro.

La reconocida cantante estadounidense hará la donación a través de su compañía Parkwood Entertainment. FOTO: Tomada de las redes sociales @Beyoncé

Alimentos y refugio: la prioridad operativa

Según detalló la firma de la artista, los recursos económicos no irán a fondos generales, sino que se destinarán de forma prioritaria a la entrega de comida y al despliegue de soluciones habitacionales de emergencia. La destrucción masiva de viviendas obligó a numerosas personas a buscar refugio temporal, convirtiendo al techo y la alimentación en las necesidades más inmediatas que dejó el desastre. En el anuncio divulgado por Parkwood Entertainment se recomendó consultar el trabajo de las organizaciones Food For The Poor y World Central Kitchen para conocer el avance de las labores de socorro sobre el terreno e identificar las alternativas disponibles para quienes busquen contribuir a la causa.

Aunque el epicentro del sismo de 7.4 se localizó en el departamento del Chocó, el movimiento telúrico se sintió con fuerza en diferentes ciudades colombianas y dejó daños en distintos tipos de infraestructura, lo que amplió el alcance de las necesidades de atención y recuperación a varias regiones del país.

Acción directa en la zona: la presencia de Kali Uchis

La movilización de los artistas famosos del sector cultural del país también sumó nuevas acciones presenciales en el territorio nacional, precisamente en el departamento de Risaralda.

Esta cantante colombo-estadounidense Kali Uchis —nombre artístico de Karly Marina Loaiza, nacida el 17 de julio de 1994 en Alexandria, Virginia, de padre colombiano y madre estadounidense— fue vista recientemente en el municipio de Dosquebradas, participando directamente en la distribución de ayudas. A través de diferentes videos difundidos en las redes sociales, la intérprete apareció entregando kits desde un camión a las personas afectadas por el terremoto en este territorio, que a nivel estructural fue uno de los más afectados.

Algunos de los destrozos por el terremoto en diferentes partes de Colombia. FOTO: AFP y Colprensa

Uchis mantiene un vínculo particular con esa zona del país: durante su infancia y etapa de secundaria pasaba los veranos junto a su padre, tíos y tías en Pereira, ciudad de origen de su progenitor, motivo por el cual su presencia en el departamento de Risaralda conecta la asistencia con su historia familiar. Durante su paso por la zona golpeada por el sismo, la cantante estuvo acompañada por el artista pereirano Charlie Bermúdez, mientras avanzaban las tareas de atención a las comunidades golpeadas por el terremoto.

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