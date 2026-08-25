“Marea viva por el Chocó de mañana”: Juanes, James y Nicky Jam se unen con otras figuras por la reconstrucción de Chocó

La emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 que devastó al occidente colombiano aún no ha sido superada, pues tras finalizar el rescate de víctimas y la búsqueda de desaparecidos, departamentos como Chocó se alistan para una ardua reconstrucción que también busca solucionar problemas arrastrados desde tiempo atrás.

Para impulsar el renacer del territorio chocoano, varias empresas, fundaciones y figuras de la música y el deporte presentaron “Marea Viva, por el Chocó de mañana”, una campaña de recaudación de fondos para el departamento a corto y mediano plazo.

La campaña es convocada por Juanes y su fundación Mi Sangre, las figuras de la Selección Colombia James Rodríguez, Néstor Lorenzo, David Ospina y uno de los hombres que ha estado al frente de la situación de sus paisanos, Jhon Arias. También hacen parte otras personalidades del entretenimiento como Manuel Medrano, Goyo, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, Nicky Jam, Altafulla y la escritora Velia Vidal. Los deportistas Mariana Pajón y Rigoberto Urán completan la lista con el Grupo Argos, Fundación Bancolombia, RedPro y Progresa Chocó.

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La iniciativa de recaudación de fondos ya cuenta con 10 mil millones de pesos comprometidos entre las organizaciones y celebridades para acompañar la reconstrucción del departamento a mediano y largo plazo, sin embargo, se espera movilizar 15 mil millones de pesos más.

“Convocamos a cada colombiano que ha gozado al vernos llevar nuestra bandera por el mundo, a quienes han celebrado y sufrido con nuestros goles y atajadas, con nuestras escaladas y pedaleadas, a quienes han coreado nuestras canciones. Convocamos a nuestros seguidores alrededor del mundo a que apoyemos a estos colombianos que hoy nos necesitan”, es el llamado de la campaña.