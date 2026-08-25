“Muchas veces las emergencias duran lo que duran las cámaras y los reflectores”: gobernadora del Chocó habló de los retos que vienen

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, habló con Eva Rey en el programa Me Vale sobre la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto, las dificultades para atender a las comunidades, su relación con el Gobierno Nacional y los retos que enfrenta el departamento.
Durante la conversación, realizada en el Bajo Baudó, Córdoba también se refirió a su condición como primera mujer elegida gobernadora del Chocó, su identidad como mujer negra, las mujeres que han influido en su trayectoria, los riesgos que ha enfrentado en el cargo, su decisión de ingresar a la política y la necesidad de que la atención nacional al departamento se mantenga después de la emergencia.