“Muchas veces las emergencias duran lo que duran las cámaras y los reflectores”: gobernadora del Chocó habló de los retos que vienen

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, habló con Eva Rey en el programa Me Vale sobre la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto, las dificultades para atender a las comunidades, su relación con el Gobierno Nacional y los retos que enfrenta el departamento. Durante la conversación, realizada en el Bajo Baudó, Córdoba también se refirió a su condición como primera mujer elegida gobernadora del Chocó, su identidad como mujer negra, las mujeres que han influido en su trayectoria, los riesgos que ha enfrentado en el cargo, su decisión de ingresar a la política y la necesidad de que la atención nacional al departamento se mantenga después de la emergencia.

Gobernadora del Chocó recorre zonas afectadas para definir acciones

La entrevista se realizó en el Bajo Baudó, una de las zonas hasta donde Córdoba se desplazó como parte de los recorridos para evaluar las afectaciones ocasionadas por la emergencia. La mandataria explicó que los daños no están concentrados en una sola población, sino que abarcan diferentes sectores del departamento. Según relató, la situación comprende zonas del litoral Pacífico y territorios ubicados desde Acandí, en el norte, hasta sectores próximos a Buenaventura. Por esa extensión territorial, la Gobernación ha tenido que organizar recorridos para identificar las necesidades de las comunidades y establecer las acciones de recuperación. “Yo estoy haciendo junto con nuestro equipo un esfuerzo por recorrer lo más rápido que podamos los territorios para poder hacer la evaluación y, obviamente, empezarnos a recuperar”. Córdoba explicó que para llegar al Bajo Baudó fue necesario solicitar apoyo helicoportado, debido a las dificultades de acceso. El traslado permitió llevar ayuda humanitaria, elementos para albergues, personal técnico, ingenieros y apoyo militar. Sin ese recurso, el desplazamiento habría implicado aproximadamente dos horas por carretera hasta Istmina, otras tres horas por una vía en condiciones difíciles hasta Puerto Meluk y luego un recorrido por el río Baudó de entre dos horas y media y cuatro horas hasta Pizarro, dependiendo de la embarcación. La gobernadora señaló que, mediante el traslado en helicóptero, pudo llegar en menos de una hora. Durante sus recorridos, Córdoba ha encontrado comunidades que le piden ingresar directamente a sus viviendas para mostrarle las condiciones en las que quedaron. Según explicó, existe preocupación entre los habitantes de que sus necesidades individuales no sean observadas si las autoridades no llegan hasta sus hogares. La mandataria relacionó esta situación con las diferentes emergencias que ha tenido que administrar durante sus dos años y ocho meses en el cargo. Recordó los dos fenómenos de La Niña que afectaron al departamento y el alud ocurrido en la vía Quibdó-Medellín, que dejó 47 personas muertas. Para Córdoba, la repetición de estos episodios obliga a muchas familias a destinar nuevamente sus recursos y esfuerzos a reconstruir sus viviendas, recuperar sus pertenencias y restablecer sus condiciones básicas de vida. “La gente lo que está acostumbrada es a levantarse sola. A que si el Estado no aparece, le toca solita volver a buscar los materiales de su casa, volver a buscar sus enseres, volver a buscar cómo levantarse y eso agota”. Las necesidades que encuentra durante las visitas también son planteadas desde las organizaciones comunitarias. Madres comunitarias le han pedido revisar las condiciones de los hogares infantiles; rectores han reportado daños en instituciones educativas; integrantes del sistema de salud han planteado sus requerimientos y los organismos de socorro han señalado la falta de lanchas para atender las emergencias. Córdoba reconoció que estas jornadas también implican un desgaste para ella. “Llego cansada, llego sintiendo que, probablemente, a pesar de trabajar horas y horas y recorrer kilómetros y kilómetros, no fue suficiente”, añade.

Córdoba dice que confía en el compromiso de Abelardo de la Espriella con el Chocó

La gobernadora también se refirió a la promesa del presidente Abelardo de la Espriella de atender la deuda histórica que existe con el Chocó. Ante la pregunta de Eva Rey sobre si cree en ese compromiso, Córdoba respondió afirmativamente, aunque señaló que el cumplimiento no depende únicamente del jefe de Estado. Según explicó, el presidente debe orientar al Gobierno Nacional y garantizar que los ministerios, que son los encargados de ejecutar buena parte de las acciones, cumplan con los compromisos establecidos. “Yo creo que Colombia no debe permitir que sea una promesa incumplida”. Córdoba sostuvo que la situación generada por la emergencia ha permitido que más personas conozcan las condiciones que enfrenta el departamento y que la respuesta debe convertirse en un compromiso del país, no solamente del Gobierno nacional. “Yo creo que es un compromiso no solamente del Gobierno nacional, es un compromiso de nación y yo hoy creo en ese compromiso de nación”. La gobernadora destacó la solidaridad recibida desde diferentes sectores y afirmó que ya existe coordinación con el actual gobierno. “Sí que es verdad que ya hemos empezado una coordinación muy importante con el Gobierno nacional que creo que no es solamente una promesa; yo creo que hoy es una verdad”. Para Córdoba, el siguiente paso debe ser establecer una estrategia de inversión que permita abordar las necesidades del departamento y evitar que la deuda histórica permanezca como una declaración sin acciones concretas. Cuando Eva Rey le planteó que al presidente le corresponderá cumplir con lo anunciado, Córdoba respondió: “Yo creo que él está en la disposición de cumplir, lo creo”. La mandataria también explicó que durante la emergencia las entidades públicas tienen limitaciones para actuar de manera inmediata debido a los procedimientos legales que deben cumplir. Entre esos pasos mencionó la necesidad de contar con un decreto de emergencia antes de adoptar determinadas decisiones y ejecutar recursos. Mientras se desarrollaban esos procedimientos, Córdoba destacó la participación de la primera dama, la esposa del vicepresidente y representantes del sector privado en la coordinación de ayudas hacia el Chocó y otros territorios afectados.

Córdoba habló de su relación con el gobierno de Gustavo Petro

Eva Rey también le preguntó a la gobernadora si durante las primeras semanas del gobierno de Abelardo de la Espriella había tenido mayor comunicación que durante la administración de Gustavo Petro. Córdoba aclaró que sí tuvo interlocución con el gobierno anterior y explicó que reclamar atención para el departamento ha sido parte de sus responsabilidades como mandataria. “Levantar la voz ha sido mi trabajo”. La gobernadora recordó que fue elegida como la primera mujer para ocupar la Gobernación del Chocó y que obtuvo una votación que, según señaló, le impone la responsabilidad de representar las necesidades de quienes la eligieron. Córdoba sostuvo que durante su gestión no se ha limitado a presentar problemas, sino que también ha llevado propuestas a las autoridades nacionales. Según explicó, las dificultades del Chocó ya han sido ampliamente identificadas y el objetivo debe ser plantear soluciones. Sobre el gobierno de Petro, reconoció que tuvo atención e interlocución, aunque hizo una diferencia entre ese aspecto y la ejecución de los compromisos. “Debo decir que la ejecución no fue la que esperábamos; probablemente fue ya al final. Pero debo decir que en atención siempre”. La gobernadora precisó que no tuvo conversaciones telefónicas con Petro, pero sí coincidió con él durante sus visitas al departamento y tuvo comunicación con los ministros y ministras de su administración. “Bueno, nosotros nunca hablamos telefónicamente, pero en los espacios en que él pudo venir al departamento del Chocó o que yo pude conversar, sobre todo con los ministros y ministras, yo interlocución tuve”. Ante la pregunta de Eva Rey sobre si los compromisos llegaron a concretarse, Córdoba respondió que la mayoría permanecieron en proceso. Esa, según explicó, fue la principal razón de su inconformidad con la administración anterior.

“Yo soy una mujer negra”: identidad, referentes y trayectoria política

Otro de los temas de la conversación fue la identidad de Córdoba como mujer negra y chocoana. La gobernadora explicó que se autorreconoce de esa manera y que su identidad está vinculada con su familia, su cultura y el territorio en el que nació y creció. “Y yo me autoreconozco una mujer negra, chocoana. Porque la negritud no es un tema de la concentración de melanina en la piel solamente; la negritud es un conjunto de vivencias”. Córdoba señaló que su cultura y su identidad étnica son elementos centrales de su vida y recordó que su formación profesional comenzó con el estudio de los derechos étnicos. Es abogada; posteriormente, se especializó en asuntos ambientales, cursó una maestría en planificación territorial y actualmente adelanta estudios de doctorado. También explicó que dentro de las comunidades existen diferentes formas de autorreconocimiento, entre ellas afrocolombiano, afrodescendiente, raizal y palenquero, y afirmó que en el Pacífico existe una relación de orgullo con la identidad negra. “Todo el que le diga negro a otro con respeto, jamás va a fallar”. La gobernadora también habló sobre las reacciones que ha generado el hecho de que domine varios idiomas. A su juicio, la conversación no debería centrarse en la sorpresa por las capacidades académicas de una mujer negra de una región. “¿Por qué sorprende que una mujer negra hable inglés? ¿Por qué sorprende que hable tres, cuatro idiomas más? ¿Por qué sorprende que alguien de región lo haga?”. Córdoba afirmó que no se sintió irrespetada durante la entrevista a la que hizo referencia y consideró que las preguntas fueron planteadas con respeto. Sin embargo, señaló que las reacciones posteriores evidenciaron que existe desconocimiento sobre el nivel de formación de muchas personas del departamento. La gobernadora sostuvo que el Chocó cuenta con profesionales con estudios de maestría y doctorado y personas que hablan varios idiomas. También señaló que para muchas familias del departamento la educación representa una de sus principales aspiraciones. Entre las mujeres que han influido en su trayectoria mencionó a su madre, quien tuvo tres carreras y también se desempeñó en el servicio público; a Josefina Klinger, por su trabajo relacionado con el turismo comunitario en Nuquí; a Josefina Hoffman, por su labor en San Andrés y Providencia; y a Rosminda Quiñones, por su trabajo con las parteras de Buenaventura. También destacó el trabajo de las mujeres piangüeras, de las lideresas comunitarias y de quienes han impulsado procesos sociales en distintos territorios del Pacífico. Córdoba incluyó entre sus referentes a Piedad Córdoba, cuya participación política consideró significativa para las mujeres y para las mujeres negras en Colombia. Sobre la llegada de una mujer negra del Pacífico a la Vicepresidencia de la República, dijo que representó un motivo de orgullo para el pueblo afrocolombiano. “Un orgullo grandísimo para nosotros en el pueblo afrocolombiano; nosotros lo respaldamos absolutamente”. La gobernadora agregó que ese hecho representa un cambio en la historia política del país y señaló que durante el gobierno anterior tuvo interlocución con la entonces vicepresidenta. Entérese: Gobernadora del Chocó le hace llamado a turistas con planes para ir a ver ballenas: “no cancelen”

Los riesgos de gobernar el Chocó y su decisión de entrar en política

Córdoba también explicó que su llegada a la política electoral estuvo marcada por su formación, su historia familiar y la convicción de que podía participar directamente en la solución de los problemas del departamento. Antes de llegar a la Gobernación, estudió Derecho en Bogotá, tuvo la oportunidad de formarse en Georgetown y realizó una maestría con la Universidad de Barcelona. También cursa actualmente estudios de doctorado. Antes de ser gobernadora, aspiró al Congreso y perdió esa elección. Su relación con la política también está marcada por la muerte de su padre, quien falleció en un accidente de avioneta mientras se desplazaba por el departamento. Su cuerpo fue recuperado cinco días después por comunidades del río Baudó, una zona que, según explicó, tiene un significado particular para ella. Córdoba señaló que su decisión de entrar a la política estuvo relacionada con la posibilidad de pasar de la crítica a la acción. “Cuando tomé la decisión de participar en política, dije: ‘Hay dos formas: una, critico, me quejo, digo que las cosas en el Chocó están muy mal; o dos, me presento'”. Y agregó: “Me presento, y si la gente me elige, puedo hacer parte de la solución. Y esa fue la decisión que tomé y aquí estoy”. La gobernadora también contó que ha enfrentado situaciones de riesgo durante el ejercicio de su cargo. Recordó un episodio ocurrido mientras se desplazaba por la vía Quibdó-Medellín, cuando encontró hombres armados con fusiles y su esquema de seguridad tuvo que intervenir para retirarla del lugar. “Claro, en un momento en donde venía por la vía Quibdó-Medellín, y pude ver de frente hombres armados con fusil, y mi esquema de seguridad tuvo que reaccionar, responder y sacarme rápidamente”. También mencionó los riesgos de los desplazamientos por río y por aire, debido a las condiciones climáticas y geográficas del departamento, y señaló que algunas comunidades permanecen confinadas por la presencia de grupos armados. A pesar de estas circunstancias, Córdoba aseguró que su prioridad actual es terminar su periodo de gobierno y cumplir con la responsabilidad que asumió con el Chocó. “Yo soy hoy del Chocó y mi única preocupación es terminar mi misión con el Chocó”. En la conversación también habló sobre su deseo de ser madre y explicó que una de las razones por las que ha postergado esa decisión es la dificultad que encuentra para conciliar la dedicación que exige la función pública con el tiempo que requiere la crianza. Siga leyendo: Valientes con el corazón partido: así enfrentaron los alcaldes la emergencia

Turismo, temporada de ballenas y recuperación del departamento

La emergencia también llevó a hablar sobre el turismo de naturaleza, una actividad de la que dependen familias en diferentes zonas del Chocó. Córdoba explicó que la temporada de avistamiento de ballenas ya comenzó y que la Gobernación tenía prevista la inauguración del aeropuerto de Bahía Solano, un proyecto que tuvo que ser aplazado debido a la emergencia. La mandataria señaló que no todas las zonas turísticas resultaron afectadas y pidió a quienes tenían reservas que revisen las condiciones de sus destinos antes de cancelar sus viajes. “No cancelen sus reservas, la hotelería está bien, ya la hemos revisado”. Córdoba destacó la importancia de mantener la actividad turística para las familias que dependen de ella y señaló que, una vez superada la emergencia, espera retomar las actividades previstas. Lea también: ¿Qué harán los gerentes de la reconstrucción que anunció De la Espriella tras el terremoto?

Córdoba espera que la emergencia marque un punto de cambio

Al finalizar la entrevista, la gobernadora señaló que uno de los principales riesgos después de una emergencia es que la atención disminuya cuando los medios de comunicación y los equipos de respuesta abandonan el territorio. “Obviamente nos ha pasado muchas veces, en el Chocó sobre todo, que las emergencias duran lo que duran las cámaras y los reflectores. Y que una vez las cámaras se van y los chalecos se van y la gente se olvida y la vida continúa, pues lo del Chocó se queda un poco también en el olvido”. Para Córdoba, la respuesta a la actual emergencia debe mantenerse en el tiempo y estar acompañada de seguimiento a los compromisos adquiridos con el departamento. “Por eso yo decía, esto va a depender de que como sociedad colombiana no lo dejemos, no dejemos de hablar del Chocó, no dejemos de lado el seguimiento a los compromisos con el Chocó”. La gobernadora consideró que la emergencia puede generar un cambio en la atención que recibe el departamento si existe continuidad en las acciones posteriores. “Yo creo que sí y, por el compromiso que veo y la seriedad que yo conozco en Shakira, en Pies Descalzos, en Vélez, en la CAF, creo que sí va a ser un antes y un después y creo que sí va a ser al menos algo que rescatar de algo tan cruel como una emergencia de esta magnitud”. La conversación terminó con la posibilidad de realizar un nuevo encuentro para revisar los avances en la recuperación y verificar las condiciones del departamento después de la emergencia.

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