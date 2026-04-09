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Campesinos bloquean vías de Santander por alza del predial: manifestantes denuncian aumentos de hasta 300%

Las protestas afectan la movilidad hacia Bucaramanga, Barrancabermeja y el aeropuerto Palonegro.

  • Campesinos de Lebrija bloquearon corredores viales en protesta por el alza del impuesto predial. FOTO: Tomada de redes sociales
    Campesinos de Lebrija bloquearon corredores viales en protesta por el alza del impuesto predial. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
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hace 1 hora
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Desde la mañana de este miércoles 9 de abril, campesinos de al menos 16 veredas de Lebrija, Santander, adelantan bloqueos en la vía que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja, una de las más importantes del departamento. La protesta también afecta el acceso hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro, lo que ha generado complicaciones para viajeros y transportadores.

Conozca: Predial de Sabaneta no se ponía al día desde 2007 y se armó alboroto por su incremento

La movilización se da en rechazo al incremento del impuesto predial que, según denuncian los manifestantes, ha llegado hasta un 300% tras la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

El descontento no se limita a Lebrija. En Santander también se reportan concentraciones y bloqueos en municipios como San Gil, Oiba, El Playón, Socorro, Tona, Sabana de Torres y en el sector del Páramo de Berlín. La jornada de protesta, además, empieza a replicarse en otras regiones del país.

En Cundinamarca se han conocido convocatorias en la vía Bogotá–La Calera, a la altura de Choachí, así como en Guaduas. También se han anunciado concentraciones en Sabaneta, Antioquia; Yopal, Casanare, y varios municipios del Quindío.

Los campesinos y propietarios de predios rurales aseguran que los nuevos avalúos catastrales han disparado el cobro del predial, afectando de manera directa la economía de numerosas familias que dependen de la producción agrícola y del trabajo en el campo.

Entre sus principales exigencias están la revisión de los avalúos y la adopción de medidas urgentes por parte del Gobierno Nacional y las administraciones locales.

Hasta ahora no se reportan disturbios, mientras se espera una mediación institucional que permita avanzar en acuerdos y restablecer la movilidad en los puntos afectados.

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