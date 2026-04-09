Campesinos bloquean vías de Santander por alza del predial: manifestantes denuncian aumentos de hasta 300%

Desde la mañana de este miércoles 9 de abril, campesinos de al menos 16 veredas de Lebrija, Santander, adelantan bloqueos en la vía que conecta a Bucaramanga con Barrancabermeja, una de las más importantes del departamento. La protesta también afecta el acceso hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro, lo que ha generado complicaciones para viajeros y transportadores.
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La movilización se da en rechazo al incremento del impuesto predial que, según denuncian los manifestantes, ha llegado hasta un 300% tras la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).