Predial de Sabaneta no se ponía al día desde 2007 y se armó alboroto por su incremento

Los golpes al bolsillo que han recibido los habitantes de Sabaneta por el incremento del impuesto predial ha tensado la cuerda con la administración municipal. Si bien veedurías y líderes comunitarios dicen que estas alzas se hicieron sin ningún criterio, desde la administración señalaron que este aumento era necesario, teniendo en cuenta que había casas de $400 millones que pagaban este tributo con avalúos de hace más de 15 años.
El alcalde de este municipio, Alder Cruz, aseguró que este aumento se debió hacer porque desde 2007 no se hacía un reavalúo, pese a que por ley este se debería hacer cada quinquenio. Aseguró que las anteriores tres administraciones decidieron no hacerlo para evitar “un costo político” que hoy estaría afectando las finanzas del municipio.