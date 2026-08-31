Dieron de baja a hombre de confianza de alias Mordisco y De la Espriella dice que están cerca del objetivo mayor: “una bomba caerá sobre ti”

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que identificaron el cuerpo de alias Tigre o “Pintado”, principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y “hombre de confianza” de alias Iván Mordisco. Según De la Espriella, el hombre estaría relacionado con acciones terroristas en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, zonas estratégicas del sur del país con corredores utilizados para redes asociadas al narcotráfico. Además, dijo el presidente, era responsable de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y actividades de reclutamiento de menores. A su vez, “El Tigre” era requerido mediante circular de la Interpol. En cuanto a los detalles de la Operación Militar Azarías, el primer mandatario expuso que “deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 capturados y 2 menores recuperados”.

El jefe de Estado agregó que entre los capturados de la operación está alias Víctor, “cuarto cabecilla de esta estructura”. En cuanto a incautaciones, expuso que la Fuerza Pública “ha incautado 26 fusiles, 4 ametralladoras, 3 pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito”. A pesar de esos datos, dijo que “la cantidad de munición continúa en proceso de consolidación. Los 5 capturados y los 2 menores recuperados ya fueron extraídos del área de operaciones”. Según De la Espriella, el golpe “afecta las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización y debilita su control sobre corredores del narcotráfico”. Para concluir su mensaje, el presidente envió un mensaje de amenaza para “Iván Mordisco”. “A Mordisco y a sus estructuras: la ofensiva continúa. Vamos por sus cabecillas, sus hombres, sus armas y sus finanzas criminales. No tendrán territorio seguro para esconderse”.

La operación contra “Calarcá” en Guaviare

El mensaje de De la Espriella llega pocos días después de conocerse otro operativo en Guaviare, dirigido a las disidencias de “Calarcá”. Concretamente, contra la estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño. De acuerdo con las autoridades, el operativo permitió afectar de manera estratégica a esta estructura armada en una zona selvática de difícil acceso. Este dejó 10 integrantes muertos y un capturado. Sin embargo, el balance de la operación tuvo un elemento que generó especial preocupación. El Instituto de Medicina Legal estableció que tres de los integrantes que murieron durante el operativo eran menores de edad. A propósito, la Defensoría del Pueblo dijo este lunes que “entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, ha identificado 97 casos de reclutamiento forzado, siendo Cauca, Norte de Santander y Nariño los departamentos con mayor número de registros”. Este es un fenómeno que puede ser peor debido al subregistro.

Otro golpe a “Iván Mordisco”

Y ya había existido otro golpe contra las disidencias de alias Iván Mordisco el fin de semana. Según informó este domingo 30 de agosto el presidente Abelardo de la Espriella, un resultado operativo en el Valle del Cauca. Durante la madrugada, tropas del Ejército abatieron a alias Felipe o Arcadio, señalado como cabecilla de la compañía Rodrigo Arias, de la columna Ricardo Velásquez, perteneciente a la estructura Jaime Martínez. De acuerdo con la información entregada por el mandatario, el hombre estaba vinculado a varias acciones violentas en el municipio de Dagua y en el corregimiento de El Queremal. Entre ellas aparecen ataques contra estaciones de policía mediante explosivos lanzados desde drones, una modalidad que ha sido utilizada por grupos armados para atacar instalaciones de la fuerza pública y generar afectaciones en zonas pobladas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas frecuentes