Dieron de baja a hombre de confianza de alias Mordisco y De la Espriella dice que están cerca del objetivo mayor: “una bomba caerá sobre ti”

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que identificaron el cuerpo de alias Tigre o “Pintado”, principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y “hombre de confianza” de alias Iván Mordisco.
Según De la Espriella, el hombre estaría relacionado con acciones terroristas en Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, zonas estratégicas del sur del país con corredores utilizados para redes asociadas al narcotráfico.
Además, dijo el presidente, era responsable de ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y actividades de reclutamiento de menores. A su vez, “El Tigre” era requerido mediante circular de la Interpol.
En cuanto a los detalles de la Operación Militar Azarías, el primer mandatario expuso que “deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 capturados y 2 menores recuperados”.