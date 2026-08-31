Dudamel estalló contra el D.T. de Bucaramanga tras los disturbios en Palmaseca: “Es una vergüenza lo que hizo Peirano”

Los hinchas de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) no aprenden y “cinco” visualizaciones del video de la pelea en el estadio Palmaseca en Valle del Cauca le bastaron a Rafael Dudamel para emitir su veredicto sobre las acciones del D.T. rival. Le puede interesar: Junior acelera por su nuevo técnico: Viera no está cerrado, Bava se aleja y Gamero toma fuerza El entrenador venezolano del Deportivo Cali no guardó diplomacia al finalizar el empate 1-1 frente a Atlético Bucaramanga y señaló directamente a su colega, Pablo Peirano, como el detonante de los disturbios que forzaron la suspensión del partido a falta de dos minutos.

La acusación del estratega azucarero: “Una vergüenza”

El ambiente en el estadio de Palmaseca se mantenía tenso por el marcador y la intervención de la seguridad en las afueras. Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior al compromiso, Dudamel centró el foco de la crisis dentro del terreno de juego. “Es una pena que no podamos tener una rueda de prensa pospartido para hablar de fútbol y que haya ocurrido esto. Ha sido vergonzoso lo que ha visto todo el país. En la transmisión señalaron claramente quién invadió la cancha cuando íbamos a reanudar una acción a favor a falta de dos minutos”, empezó diciendo el D.T. del Deportivo Cali. El técnico venezolano de 53 años detalló la secuencia que, según él, desencadenó la expulsión del estratega rival y el posterior choque entre futbolistas e hinchas. Un hecho que espera sea revisado por las autoridades para que apliquen los correctivos. “Es una vergüenza lo que ha hecho mi colega en esta ocasión. He visto el video no menos de cinco veces: no solo ingresó a la cancha, antes pateó una pelota para evitar la reanudación y fue hacia la mitad de la cancha; por ende, el árbitro le saca roja; y luego agrede a Keimer Sandoval. Es una pena lo que ha sucedido, ojalá el informe sea bastante severo porque esto es anti todo. La parte externa estaba caliente y eso terminó siendo una provocación que detonó lo que pasó fuera”, agregó el estratega.

La defensa desde el equipo santandereano

Ante la imposibilidad de que Peirano asistiera por la tarjeta roja recibida, su asistente técnico Javier Tetes acudió a la atención a los medios para explicar la presencia del entrenador uruguayo en el campo. “El partido no había terminado, el juez pedía jugar y se suspendió porque invadió gente. Ya había invadido gente en el gol del Cali; el juez reanudó con gente dentro, con el arquero fuera del área, con un hincha peleando con policía frente a nuestro banco; el juez hizo jugar dos acciones con gente dentro. Abrieron una puerta detrás del arco, había gente ingresando y el partido se suspendió por eso, no se terminó”, dijo Tetes. Sobre el comportamiento del D.T., el asistente comentó que Peirano se metió a la cancha para defender la integridad de los jugadores y que está mal “normalizar” que ingrese gente para que haya violencia, por lo que aseguró que estas situacione de deben parar. “El fútbol se juega a pesar del terremoto y sus consecuencias; la gente sigue trabajando, siguen las actividades, pero no se puede normalizar lo que pasó aquí o lo que pasó la semana pasada en Bogotá. Había una puerta abierta y gente violenta que quería entrar a prepotear a los jugadores, del rival y nuestros”, concluyó.

Incertidumbre en el cierre del juego

Por otro lado, el jugador de Bucaramanga, Fabry Castro, quien acompañó a Javier Tetes en la rueda de prensa después de terminarse el partido, recriminó la falta de claridad por parte del cuerpo arbitral en los momentos de crisis al final. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “El árbitro no me supo dar respuesta sobre qué pasaba con el partido. Entramos, nos cambiamos, estamos en rueda de prensa y no sabemos si terminó; creo que termina por falta de garantías. Es lamentable que esto siga pasando (...) ¿Por qué lo para cuando entra Pablo y no cuando entra el hincha? Y reitero que estas personas no representan a Deportivo Cali”, concluyó el jugador. También le puede interesar: Video | Así fue el último golazo de Lionel Messi con Argentina tras anunciar su retiro de la selección a los 39 años

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