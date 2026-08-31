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Luis Alexander salió de una feria campesina en Segovia y terminó secuestrado: exigen $6.000 millones

Luis Alexander López Restrepo, comerciante y contratista de la Alcaldía de Segovia, fue retenido el pasado 27 de agosto en la vereda Carrizal, mientras participaba en una feria campesina.

  • Luis Alexander López Restrepo es un comerciante y contratista de la Alcaldía de Segovia. Habría sido secuestrado el pasado 27 de agosto. Fotos: EL COLOMBIANO y cortesía.
    Luis Alexander López Restrepo es un comerciante y contratista de la Alcaldía de Segovia. Habría sido secuestrado el pasado 27 de agosto. Fotos: EL COLOMBIANO y cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La incertidumbre continúa en Segovia, Nordeste de Antioquia, por el secuestro de Luis Alexander López Restrepo, un comerciante y contratista de la Alcaldía municipal que fue retenido el jueves 27 de agosto en la vereda Carrizal, zona rural ubicada en límites entre Segovia y Remedios.

López Restrepo se encontraba participando en una feria campesina cuando varias personas se acercaron a conversar con él. Según la reconstrucción preliminar de las autoridades, el encuentro ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana y se extendió durante unos 20 minutos, en donde López conversó con esas personas.

Sin embargo, a las 11:40 de la mañana, esas mismas personas habrían regresado y le pidieron que saliera del lugar donde se realizaba la feria. El comerciante accedió y desde ese momento sus familiares perdieron contacto con él.

Entérese: Buscan a tres hombres que llevan varios días desaparecidos en Puerto Triunfo, Antioquia: investigan posible secuestro

Ante la desaparición, la familia alertó a las autoridades, que activaron los protocolos de búsqueda para establecer su paradero.

Pero el caso tomó un nuevo rumbo el viernes 28 de agosto. Hacia la 1:00 de la tarde, Luis Alexander logró comunicarse con sus familiares a través de WhatsApp y confirmó que se encontraba retenido contra su voluntad.

Posteriormente, en una videollamada, habría informado que sus captores exigían $6.000 millones a cambio de su liberación.

La información llevó a las autoridades a investigar el caso como un presunto secuestro extorsivo. Los investigadores buscan establecer quiénes participaron en la retención, cómo fue planeada y qué organización estaría detrás.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, señaló que existe la posibilidad de que el proceso para lograr la liberación de López Restrepo pueda comenzar entre este lunes 31 de agosto y el martes primero de septiembre, mientras continúan las labores de investigación y mediación.

Sin embargo, hasta este lunes 31 de agosto, las autoridades no habían confirmado la liberación del comerciant ni que se haya concretado algún pago a los responsables.

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La vereda Carrizal se encuentra a unas cuatro horas del casco urbano de Segovia y hace parte de un corredor rural con presencia e influencia de diferentes estructuras armadas ilegales.

Según información de la Policía Antioquia, en la zona tienen presencia o influencia el Clan del Golfo, el ELN y el Frente Cuarto de las disidencias de las Farc. No obstante, ninguna de estas organizaciones ha sido señalada oficialmente como responsable del secuestro de López Restrepo hasta el momento.

Lea más: Clan del Golfo secuestró a tres jóvenes y a líder social en Anorí, Antioquia; uno ya fue liberado

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es el comerciante secuestrado en el Nordeste de Antioquia?
Se trata de Luis Alexander López Restrepo, reconocido comerciante y contratista de la Alcaldía de Segovia.
¿Cómo y dónde ocurrió la retención de Luis Alexander López?
Fue abordado el jueves 27 de agosto mientras participaba en una Feria Campesina en la vereda Carrizal, zona rural ubicada en los límites entre Segovia y Remedios, a cuatro horas del casco urbano.
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