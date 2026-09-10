Juzgado ratifica suspensión de bombardeos de las Fuerzas Militares cuando haya menores

La jueza 34 de Familia de Bogotá dejó en firme este miércoles la medida preventiva que ordena suspender los bombardeos de las Fuerzas Militares en zonas donde exista la posibilidad de presencia de menores de edad.
El despacho rechazó la impugnación presentada por el presidente Abelardo De la Espriella, los ministros de Defensa e Interior, Jorge Mora y Rodrigo Lara, y los integrantes de la cúpula militar contra la decisión adoptada el pasado 3 de septiembre, con la que se había ordenado frenar de manera parcial este tipo de operaciones.
La determinación judicial se conoce en medio de la controversia que han generado los bombardeos ordenados por el Gobierno en las últimas semanas y que han dejado cuatro menores muertos.
Lea también: Segundo revés judicial para De la Espriella: juez ordena suspender bombardeos si hay menores en riesgo
El primer operativo ocurrió el pasado 10 de agosto en el Catatumbo, Norte de Santander, contra una estructura del Ejército de Liberación Nacional (Eln). En esa operación murió un menor de 16 años.
Luego, el 27 de agosto, las Fuerzas Militares realizaron otro bombardeo, esta vez contra las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Calarcá Córdoba’, en Guaviare. El operativo dejó dos menores muertos.
La nueva decisión mantiene la restricción mientras avanza el proceso judicial y vuelve a poner en el centro del debate los límites de las operaciones militares contra grupos armados cuando existe información o riesgo de que en las zonas objetivo haya niños, niñas o adolescentes.