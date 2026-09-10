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Elon Musk y Sam Altman llegan al cine: las películas que retratan a dos de los hombres más poderosos del mundo

Elon Musk y Sam Altman, dos de los nombres más poderosos de la inteligencia artificial, llegarán al cine. Un documental sobre Musk se estrenó en el Festival de Venecia, mientras que Artificial, la película sobre la crisis de OpenAI, llegará a finales de 2026.

  • Musk y Artificial son las películas sobre Elon Musk y Sam Altman. FOTO: AC Independent / Neon.
    Musk y Artificial son las películas sobre Elon Musk y Sam Altman. FOTO: AC Independent / Neon.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Esta semana, la inteligencia artificial ha sido el centro de la conversación. Aunque la atención se la robó -con mayor razón- el trino realizado por Jacob Coxon, exinvestigador de Anthropic, quien aseguró que “la IA podría matarnos a todos antes de que termine la década”, esta tecnología también es objeto de debate en el mundo del cine.

En el Festival de Cine de Venecia, el cual hace parte del selecto grupo de los “cinco grandes” de la industria, se estrenó Musk, el documental sobre Elon Musk, de más de tres horas de duración. En la recta final de La Mostra fue proyectada esta producción, que está por fuera de la competencia oficial.

Lea: ¿En realidad la IA podría matarnos antes de 2030? La advertencia del extrabajador de Anthropic que generó debate

El director de Musk es Alex Gibney, uno de los documentalistas más relevantes de la actualidad y ganador del Óscar en 2007 por Taxi al lado oscuro, película sobre el asesinato de un taxista afgano que fue golpeado hasta la muerte por soldados estadounidenses mientras estaba detenido ilegalmente.

En su nuevo trabajo, el cineasta reconstruye la vida de Elon Musk utilizando entrevistas y piezas de archivo que dejan en evidencia sus excentricidades y extremismo. De igual manera, Gibney también muestra cómo Musk amasó su fortuna, la cual fue construida, en gran parte, con dinero público durante las presidencias de Joe Biden y Barack Obama.

Otro punto que llama la atención del documental son los detalles que aportan sus exparejas sobre el carácter de Elon Musk. En la producción aparece Justine Wilson, su primera esposa y madre de seis de sus 14 hijos, quien relata cómo afectó al millonario la muerte de una de sus hijas y los efectos que tuvo en su vida la transición de género de otra de ellas, Vivian.

También habla Ashley St. Clair, madre de uno de sus hijos, quien asegura que, en una ocasión, Elon le dijo: “Necesitamos tener una legión de hijos antes de la Guerra Civil”.

En la rueda de prensa de la proyección de Musk, Gibney aseguró que una de sus conclusiones sobre el empresario es que es un hombre “extremadamente peligroso”. Esta no es la primera vez que el cineasta retrata la vida de figuras poderosas: en 2017 estrenó Citizen K, donde explora la historia de Mijaíl Jodorkovski, el multimillonario y exoligarca ruso que pasó diez años en prisión tras enfrentarse a Vladímir Putin.

Este nuevo documental recibió una ovación de cinco minutos en Venecia. Por su parte, el dueño de X no tardó en pronunciarse: Elon aseguró que el cineasta es un “viejo amargado” y que se trata de una persona “sin integridad”.

“Gibney no tiene ninguna integridad. Ninguna. Por suerte, sus películas son aburridísimas... Es un ataque que no da en el blanco y comete el pecado capital de ser aburrido durante cuatro horas”, escribió en su red social.

La película sobre la vida de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI

Esta semana también fue publicado el primer tráiler oficial de Artificial, la película sobre Sam Altman y OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT. Dirigida por el italiano Luca Guadagnino, la cinta está basada en uno de los episodios más polémicos de la empresa tecnológica.

Artificial, escrita por Simon Rich, reconstruye la crisis de OpenAI de noviembre de 2023, cuando el consejo de administración decidió apartar a Altman de la dirección. Unos días más tarde, y después de una crisis interna que involucró a empleados, inversores y ejecutivos de la empresa, Sam Altman regresó a la dirección de OpenAI.

Altman será interpretado por Andrew Garfield. En el elenco también están Monica Barbaro, Yura Borisov, Cooper Hoffman, Ike Barinholtz y Mark Rylance.

Tres meses antes del estreno del tráiler, en junio de 2026, Artificial había sido noticia debido al anuncio de Amazon MGM Studios de descartar la producción, que para ese momento ya estaba prácticamente terminada.

La decisión fue tomada debido a una alianza realizada con la compañía tecnológica en febrero para ampliar el uso de los servicios web de Amazon por parte de OpenAI y desarrollar modelos de IA personalizados, lo que incluyó una inversión de 50.000 millones de dólares.

Finalmente, Neon adquirió los derechos de la cinta, que será estrenada a finales de 2026. Por ahora, Altman no ha hecho comentarios sobre esta película.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién dirigió el documental sobre Elon Musk presentado en el Festival de Venecia?
El documental “Musk” fue dirigido por Alex Gibney, ganador del Óscar en 2007 por “Taxi al lado oscuro”. La producción, de más de tres horas de duración, reconstruye la vida del empresario a partir de entrevistas y material de archivo.
¿De qué trata la película “Artificial” sobre Sam Altman y OpenAI?
“Artificial” reconstruye la crisis de OpenAI de noviembre de 2023, cuando el consejo de administración apartó a Sam Altman de la dirección y, pocos días después, el empresario regresó al cargo tras una crisis interna que involucró a empleados, inversores y ejecutivos. Altman será interpretado por Andrew Garfield.
¿Cuándo se estrena “Artificial”, la película sobre Sam Altman y ChatGPT?
“Artificial” será estrenada a finales de 2026, aunque la noticia no especifica una fecha exacta. La película, dirigida por Luca Guadagnino, fue adquirida por Neon después de que Amazon MGM Studios descartara su producción en junio de 2026.
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