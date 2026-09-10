Han pasado 19 años... Así fue el último partido que James Rodríguez jugó en el fútbol colombiano

El último partido oficial que jugó James Rodríguez en el fútbol colombiano fue el 10 de noviembre del 2007. Aquel día, en el Polideportivo Sur de Envigado, el cuadro naranja enfrentó a Academia F.C., de Bogotá, en la final del segundo semestre del torneo de ascenso a primera división del balompié nacional.
El equipo antioqueño, dirigido por Jesús Barrios, se impuso 2-1 en el duelo de vuelta y logró subir, de manera directa, a la máxima categoría del fútbol colombiano para 2008 gracias a los goles de Ormedis Madera y Giovanny Moreno, que era la gran figura de ese cuadro.