Han pasado 19 años... Así fue el último partido que James Rodríguez jugó en el fútbol colombiano

El último partido oficial que jugó James Rodríguez en el fútbol colombiano fue el 10 de noviembre del 2007. Aquel día, en el Polideportivo Sur de Envigado, el cuadro naranja enfrentó a Academia F.C., de Bogotá, en la final del segundo semestre del torneo de ascenso a primera división del balompié nacional. El equipo antioqueño, dirigido por Jesús Barrios, se impuso 2-1 en el duelo de vuelta y logró subir, de manera directa, a la máxima categoría del fútbol colombiano para 2008 gracias a los goles de Ormedis Madera y Giovanny Moreno, que era la gran figura de ese cuadro.

Junto a él, en la zona de ataque, estuvo un joven James Rodríguez. El volante, que debutó como profesional el 21 de mayo del 2006 en un partido contra Cúcuta que también se jugó en el Polideportivo Sur, fue titular desde el inicio del encuentro; pero solo jugó 45 minutos.

Para la segunda parte, el joven jugador, que por entonces estaba en la mira de varios equipos del balompié internacional, fue sustituido por Jorge Aguirre, quien cumplió su tarea en la segunda parte. Poco tiempo después, en febrero del 2008, se confirmó que James había sido cedido por dos años al Banfield de Argentina.

El volante cucuteño, que entonces tenía 16 años, dejó el fútbol colombiano tras solo haber vestido la camiseta del Envigado F.C., entre 2006 y 2007. Disputó, en total, 30 partidos y anotó nueve goles. El resto de lo que pasó en su carrera, en la que brilló en clubes como el Real Madrid, Bayern Múnich, Porto, Mónaco, entre otros, es historia.

¿Cuándo sería la presentación de James Rodríguez con Nacional?

El potencial retorno de James Rodríguez al fútbol colombiano está cerca de hacerse realidad. Atlético Nacional habría llegado a un acuerdo verbal con el futbolista cucuteño, de 35 años. De acuerdo con la información que se conoce, el elenco paisa trabaja en la logística para que se haga los exámenes médicos lo más pronto posible y tendría la intención de presentar a su nueva figura el próximo domingo, cuando recibirá a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot (4:05 p.m.).

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