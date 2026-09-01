¿Qué hace Boris Johnson en el país? Los detalles de su visita: “Colombia es una gran democracia”

El ex primer ministro británico y líder del Partido Conservador, Boris Johnson, se encuentra en Colombia invitado por Innovación para el Desarrollo (I+D) para conversar con el expresidente Iván Duque sobre liderazgo, manejo de crisis y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una nación, además de las transformaciones geopolíticas que están redefiniendo el mundo hoy. En el marco de esta visita, Johnson en Caracol Radio habló sobre temas como el Brexit, la situación política de Colombia, la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás. Sobre Colombia, el político británico expresó su admiración por el país: “Amo Colombia, es cinco veces el tamaño del Reino Unido, un poco más pequeño en población, pero tiene mucho potencial”, dijo, y destacó la belleza del paisaje y la riqueza natural del territorio. En ese mismo sentido, afirmó que Colombia posee un sentido de libertad que, a su juicio, le hace falta al Reino Unido. “Amo Colombia, es cinco veces el tamaño del Reino Unido, un poco más pequeño en población, pero tiene mucho potencial. Resalto la belleza del paisaje, la riqueza de la naturaleza, los sonidos, los colores”.

En cuanto al Brexit, Johnson fue enfático en su respaldo a la decisión que lideró como primer ministro entre 2019 y 2022: “Lo haría dos veces, amo el Brexit, fue lo correcto para el Reino Unido”, declaró al medio citado. El exmandatario sostuvo que el principio democrático más importante de un país es que sus ciudadanos puedan elegir libremente a quienes hacen las leyes, y cuestionó el carácter democrático de la Unión Europea, a la que atribuyó la producción de regulaciones que, según dijo, limitan la libertad de acción del Reino Unido.

Lo que dijo sobre la guerra de Rusia y Ucrania

Consultado sobre la disputa bélica en Ucrania, Johnson señaló que el Reino Unido debe mantener su respaldo a Kiev “hasta que gane”, pues se trata, en su opinión, de una guerra por la independencia del país, que comparó con el proceso de independencia de Colombia frente a España. Sobre el conflicto en Medio Oriente, el exfuncionario defendió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al considerar que no debería ser acusado de crímenes de guerra, y atribuyó el origen de la crisis en Gaza a los hechos del 7 de octubre de 2023, cuando murieron cerca de 1.200 personas y 251 fueron secuestradas por Hamás.

El exmandatario lamentó la situación humanitaria en Gaza, pero insistió en que Hamás debe entregar las armas y aceptar la existencia del Estado de Israel. Esta visita de Johnson a Colombia se produce en medio de un momento de crisis interna para el Partido Conservador británico, que enfrenta la creciente presión electoral de Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage. Consultado sobre si volvería a ocupar el cargo de primer ministro, Johnson evadió una respuesta directa y afirmó que actualmente se dedica a actividades que antes no podía realizar, como viajar a Colombia, aprender español y recorrer el mundo. Su charla en Bogotá está prevista para el domingo 6 de septiembre, a las 3:00 p.m., en el World Trade Center, ubicado al norte de la capital del país. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: