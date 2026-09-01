¿Qué hace Boris Johnson en el país? Los detalles de su visita: “Colombia es una gran democracia”

El ex primer ministro británico y líder del Partido Conservador, Boris Johnson, se encuentra en Colombia invitado por Innovación para el Desarrollo (I+D) para conversar con el expresidente Iván Duque sobre liderazgo, manejo de crisis y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una nación, además de las transformaciones geopolíticas que están redefiniendo el mundo hoy.
En el marco de esta visita, Johnson en Caracol Radio habló sobre temas como el Brexit, la situación política de Colombia, la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás.
Sobre Colombia, el político británico expresó su admiración por el país: “Amo Colombia, es cinco veces el tamaño del Reino Unido, un poco más pequeño en población, pero tiene mucho potencial”, dijo, y destacó la belleza del paisaje y la riqueza natural del territorio.
En ese mismo sentido, afirmó que Colombia posee un sentido de libertad que, a su juicio, le hace falta al Reino Unido.
“Amo Colombia, es cinco veces el tamaño del Reino Unido, un poco más pequeño en población, pero tiene mucho potencial. Resalto la belleza del paisaje, la riqueza de la naturaleza, los sonidos, los colores”.