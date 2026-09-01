Raúl Castro estaría “gravemente enfermo y recibiendo asistencia para mantenerse con vida”

Raúl Modesto Castro Ruz estaría “gravemente enfermo” y recibiendo asistencia médica para mantenerse con vida, después de haber sufrido un accidente cerebrovascular.
Esa fue la información que habría llegado a la redacción del Diario Las Américas, luego de que circularan nuevos rumores sobre la supuesta muerte del actual líder de la dictadura cubana.
El medio citado confirmó que el hermano menor de los Castro se encontraría en un estado de salud muy delicado y que esta situación podría ser un indicio de la pronta muerte del líder de 95 años.