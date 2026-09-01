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Video | De la firma al empaque: crearon juguete inspirado en la carta de retiro de Messi y se convierte en fenómeno en redes

El anuncio de Lionel Messi sobre su retiro de la Selección Argentina traspasó las fronteras de la creatividad, por lo que un artista decidió plasmar en un novedoso juguete la carta con la que se despidió del equipo nacional.

  • El juguetero Ieie Milonga Herrera aprovechó el impacto del retiro del “10” para lanzar una pieza única que sintetiza las dos décadas del astro en el equipo nacional. FOTO: Tomada de las redes sociales y página web de @ieie_milonga
    El juguetero Ieie Milonga Herrera aprovechó el impacto del retiro del “10” para lanzar una pieza única que sintetiza las dos décadas del astro en el equipo nacional. FOTO: Tomada de las redes sociales y página web de @ieie_milonga
  • Lionel Messi tras perder la final ante España en el Mundial de 2026 y el juguete a escala de la carta. FOTO: Getty y redes sociales y página web de @ieie_milonga
    Lionel Messi tras perder la final ante España en el Mundial de 2026 y el juguete a escala de la carta. FOTO: Getty y redes sociales y página web de @ieie_milonga
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Como dicen por ahí, “la plata está hecha” y, mientras el mundo sigue despidiendo a Lionel Messi de su selección, la firma estampada en un papel de tres páginas no solo marcó el final de una era para el fútbol internacional; también se convirtió en un objeto de consumo que a muchos fans les gustaría tener.

Le puede interesar: Video | Así fue el último golazo de Lionel Messi con Argentina tras anunciar su retiro de la selección a los 39 años

Horas después de que Lionel Messi comunicara este lunes 31 de agosto su retiro oficial de la Selección Argentina, el impacto de su adiós abandonó las redes sociales para transformarse en una pieza coleccionable que se ha vuelto viral en internet.

El responsable de materializar esto es Ieie Milonga Herrera, un artista e ilustrador argentino dedicado a crear juguetes personalizados y, por medio de un video viral publicado en sus redes sociales, se conoció la obra en honor a Messi, que ya tiene más de 2 millones de vistas.

Lejos de plasmar la figura del capitán corriendo tras el balón o levantando un trofeo, el creador enfocó su homenaje en el hito que paralizó a la afición: la carta escrita con la que el referente albiceleste confirmó que no volverá a vestir la camiseta de su país.

Lionel Messi tras perder la final ante España en el Mundial de 2026 y el juguete a escala de la carta. FOTO: Getty y redes sociales y página web de @ieie_milonga
Lionel Messi tras perder la final ante España en el Mundial de 2026 y el juguete a escala de la carta. FOTO: Getty y redes sociales y página web de @ieie_milonga

El homenaje a Messi, empaquetado y listo para la venta: Detalles de colección

La obra, bautizada por el propio fabricante bajo el título “De puño y letra, la despedida del 10”, rinde tributo a los 21 años de trayectoria del delantero con el combinado nacional y a los logros obtenidos en ese periodo, incluido el título del Mundial de 2022.

El diseño del producto prescinde del tradicional muñeco de acción y coloca en el centro del empaque una reproducción a escala de las tres páginas que componen el mensaje de despedida del futbolista, acompañada por una réplica de un lapicero. La presentación visual de la pieza incluye los siguientes elementos destacados:

-Imágenes conmemorativas: Fotografías de Lionel Messi vistiendo la camiseta de Argentina a lo largo de su carrera decoran el empaque.

-Elemento central: La miniatura de la carta de tres páginas y el lapicero que simbolizan el momento del anuncio.

-Inscripciones clave: La frase “Un sueño cumplido, un camino eterno” en la parte inferior de la caja, junto con referencias explícitas a sus más de dos décadas en la selección.

La propuesta de Herrera ha captado la atención del público en todas las redes sociales en todo el mundo, tras convertir el impacto del retiro del capitán en un símbolo tangible del cierre de su etapa en la Selección Argentina. Si le interesa obtener este objeto, dele clic aquí.

También le puede interesar: Sin Messi, ¿quiénes son los candidatos a ser capitanes, quedarse con la 10 y reemplazarle en el esquema de Argentina?

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién creó el juguete inspirado en la carta de despedida de Lionel Messi?
El juguete fue creado por Ieie Milonga Herrera, un artista y juguetero argentino especializado en la fabricación de piezas y figuras personalizadas.
¿Cómo se llama oficialmente el juguete y qué elementos incluye la caja?
La pieza se titula “De puño y letra, la despedida del 10”. Incluye un empaque decorado con fotografías de Messi, una reproducción a escala de las tres páginas de la carta, una réplica de un lapicero y la frase impresa “Un sueño cumplido, un camino eterno”.
¿Cuándo anunció Lionel Messi su retiro de la Selección Argentina?
El anuncio oficial por parte del capitán argentino se produjo el lunes 31 de agosto, fecha en la que publicó la carta comunicando que no volverá a vestir la camiseta de su país.
¿Cuántos años jugó Lionel Messi con la Selección Argentina según el homenaje?
El juguete y su empaque hacen referencia explícita a los 21 años en los que el futbolista vistió la camiseta albiceleste durante su carrera internacional.
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