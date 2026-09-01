Video | De la firma al empaque: crearon juguete inspirado en la carta de retiro de Messi y se convierte en fenómeno en redes

Como dicen por ahí, “la plata está hecha” y, mientras el mundo sigue despidiendo a Lionel Messi de su selección, la firma estampada en un papel de tres páginas no solo marcó el final de una era para el fútbol internacional; también se convirtió en un objeto de consumo que a muchos fans les gustaría tener.
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Horas después de que Lionel Messi comunicara este lunes 31 de agosto su retiro oficial de la Selección Argentina, el impacto de su adiós abandonó las redes sociales para transformarse en una pieza coleccionable que se ha vuelto viral en internet.