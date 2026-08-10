¿Qué hacer si perdió el contacto con un ser querido tras el temblor? Aquí lo ayudan a encontrar a su familiar

El fuerte movimiento de tierra registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto generó preocupación en varias regiones del país y llevó a cientos de ciudadanos a intentar comunicarse con familiares y allegados que se encontraban en las zonas donde se sintió con mayor intensidad. Para algunos esa comunicación se ha complicado, pero hay herramientas disponibles para ayudarlo a encontrar a su ser querido.
El Servicio Geológico Colombiano reportó inicialmente el evento a las 7:34 a. m. y posteriormente actualizó su magnitud a 7,4. El epicentro fue localizado en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, con una profundidad cercana a los 100 kilómetros. El movimiento fue percibido en diferentes departamentos, entre ellos Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca, además de Bogotá.
Si usted es una persona preocupada por un familiar y no sabe cómo llegar a él ni encuentra forma de contactarlo, aquí una serie de plataformas que pueden ser de ayuda.
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